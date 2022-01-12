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Безумные лайфхаки из СССР: пять хитростей, которые работают по сей день

12 января 2022, 04:48
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Вторая порция древних советов, которые помогут вам в быту.

Лайфхаки из СССР / коллаж Главред

Во времена СССР многие прибегали к хитростям, чтобы, например, сэкономить воду в бачке. Подобными лайфхками уже мало кто пользуется, но они до сих пор действенные.

Главред нашел 5 хитростей, без которых мало кто обходился 50 лет назад.

Не выбрасывайте бутылки и коробки

Женщины в те времена были отличными хозяйками, способными найти практическое применение практически любой вещи. Так, в советские времена почти все собирали пластиковые бутылки и различные упаковки. Весной их использовали в качестве контейнеров для рассады.

Зачем кирпич в сливном бачке?

Поместив кирпич или любой массивный камень в бачок унитаза, можно было сократить расход воды. Таким методом пользовались далеко не все, но то, что он работает - отрицать бессмысленно.

Порвались колготки? Не беда

Многие в то время давали вторую жизнь капроновым колготкам - их использовали для хранения лука. Крепкий капрон также отвозили на дачу, где использовали для подвязки растений.

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Не выбрасывайте продукты

В Советском союзе люди были приучены к этому, так как большинство продуктов можно переработать: хлеб — в сухари, фрукты — в варенье, варенье — в самогон.

Сода - назаменимый помощник

Как ее только не использовали — ее добавляли в выпечку для пышности, мыли посуду и даже прочищали канализацию, смешав с уксусом.

Ранее Главред уже рассказывал о лайфхаках из СССР.

Автор: Сергей Кущ
viber
СССР лайфхак
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