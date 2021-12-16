Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатить

Размер штрафа за незаконную вырубку хвойных деревьев зависит от диаметра ствола дерева.
В столице активно борются против незаконной вырубки елей - штраф за такой проступок в некоторых случаях размер штрафа превышает 2 тысячи гривен, сообщает пресс-служба КГГА.
Киевзеленстрой обрабатывают насаждения специфическим раствором, который в теплом помещении выделяет неприятные стойкие запахи и может вызвать аллергическую реакцию.
"Также на территории коммунальных лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", специалисты организовали усиленную охрану хвойных насаждений, патрулируя свои территории, а при необходимости привлекать работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции", - пишет пресс-служба.
Размер штрафа за незаконную вырубку хвойных деревьев зависит от диаметра ствола дерева:
- 546 гривен - до 10 см;
- 960 гривен - от 10 до 14 см
- 2465 гривен - от 14 см.
Также нарушители будут обязаны уплатить и административный штраф в размере от 510 до 1020 гривен за каждое срубленное дерево.
Главная елка Украины
В Киеве на Софийской площади в понедельник, 29 ноября, стартовала установка новогодней елки.
Главный новогодний атрибут немного испортила ржавчина, однако публика надеется, что декор из игрушек поможет это скрыть. Традиционной ярмарки в текущем году не будет. То же самое касается и концерта на площади из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
В этом году огоньки на главной елке страны на Софийской площади зажгут немного раньше, 18 декабря.
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