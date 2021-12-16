Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатить

Киевлян будут штрафовать за вырубку елок / 1zoom.ru

В столице активно борются против незаконной вырубки елей - штраф за такой проступок в некоторых случаях размер штрафа превышает 2 тысячи гривен, сообщает пресс-служба КГГА.

Киевзеленстрой обрабатывают насаждения специфическим раствором, который в теплом помещении выделяет неприятные стойкие запахи и может вызвать аллергическую реакцию.

"Также на территории коммунальных лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", специалисты организовали усиленную охрану хвойных насаждений, патрулируя свои территории, а при необходимости привлекать работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции", - пишет пресс-служба.

Размер штрафа за незаконную вырубку хвойных деревьев зависит от диаметра ствола дерева:

546 гривен - до 10 см;

960 гривен - от 10 до 14 см

2465 гривен - от 14 см.

Также нарушители будут обязаны уплатить и административный штраф в размере от 510 до 1020 гривен за каждое срубленное дерево.

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Главная елка Украины

В Киеве на Софийской площади в понедельник, 29 ноября, стартовала установка новогодней елки.

Главный новогодний атрибут немного испортила ржавчина, однако публика надеется, что декор из игрушек поможет это скрыть. Традиционной ярмарки в текущем году не будет. То же самое касается и концерта на площади из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В этом году огоньки на главной елке страны на Софийской площади зажгут немного раньше, 18 декабря.

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