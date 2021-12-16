Огоньки на главной елке страны зажгут немного раньше: подробности КГГА

В Киеве огни на елке зажгут 18 декабря / фото РБК-Украина

В этом году огоньки на главной елке страны на Софийской площади зажгут немного раньше, 18 декабря, сообщает пресс-служба КГГА.

Как выглядит главная елка страны

В этом году елка в Киеве полностью искусственная. Ее высота – 31 метр. Все веточки будут вставлены в пластиковый каркас.

Украшена она будет несколькими слоями разноцветных гирлянд, а также шариками – золотыми и красными. На верхушке будет установлена традиционная рождественская звезда. Всего игрушек будет – 20 тысяч.

Над деревом будет установлен шатер из гирлянд. А возле елки установят самый большой вертеп в мире. Он будет посвящен рождению Иисуса в Вифлиееме.

На площади установят много ларьков с едой и напитками, сувенирами. Ожидаются конкурсы и развлечения.

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Когда зажгут огни на елке в Киеве

В этом году дату зажигания огней перенесли. Главную елку Украины планируют зажечь в субботу, 18 декабря, в 17:00.

Открытие главной елки в Киеве и торжественное зажжение огней будут транслировать на самом большом экране – на здании ТРЦ Гулливер. На площади возле ТРЦ будет работать еще одна локация с ярмаркой.

Все новогодние и рождественские локации в столице будут работать месяц – до 19 января 2022 года.

Какие еще будут локации в Киеве

Возле памятника Богдану Хмельницкого установят каток в виде туннеля. Также рядом обустроят теплую арт-зону для отдыха.

Еще одна рождественская ярмарка будет на Владимирском проезде. Там поставят фуд-корт и иллюминация.

На Контрактовой площади откроется большая рождественская локация "Рождество на Подоле" в европейском стиле. Тут также откроют каток, большую снежную горку, аттракционы и резиденцию Святого Николая.

17-20 декабря откроют локацию возле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха. Там пройдет зимний фестиваль Snigfest.

Также будет установлена еще одна елка, лаундж-зона и фуд-корт.

Главная елка Украины

В Киеве на Софийской площади в понедельник, 29 ноября, стартовала установка новогодней елки.

Главный новогодний атрибут немного испортила ржавчина, однако публика надеется, что декор из игрушек поможет это скрыть. Традиционной ярмарки в текущем году не будет. То же самое касается и концерта на площади из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Демеевской начали устанавливать новогоднюю елку. Это случилось 1 ноября.

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