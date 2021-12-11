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В Киеве зажгли главную елку страны: работники под дождем вешали гирлянды

11 декабря 2021, 22:15
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Половина новогоднего дерева уже горит разноцветными огоньками.Также появилась иллюминация на входе в новогодний городок со стороны улицы Владимирской.

В Киеве зажгли главную елку страны / Сегодня

В столице на Софийской площади продолжают активно украшать главную елку страны. Даже несмотря на проливной дождь, рабочие развешивают гирлянды по всей длине елки.

Половина новогоднего дерева уже горит разноцветными огоньками.Также появилась иллюминация на входе в новогодний городок со стороны улицы Владимирской, пишет Сегодня.

Промокшие под дождем рабочие спускаются вниз, чтобы немного согреться и переодеться. По их словам, работать под дождем очень сложно.

Игрушки на елку планировали вешать сегодня, но украшение перенесли на понедельник из-за плохой погоды.

Главная елка Украины

В Киеве на Софийской площади в понедельник, 29 ноября, стартовала установка новогодней елки.

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Главный новогодний атрибут немного испортила ржавчина, однако публика надеется, что декор из игрушек поможет это скрыть. Традиционной ярмарки в текущем году не будет. То же самое касается и концерта на площади из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Демеевской начали устанавливать новогоднюю елку. Это случилось 1 ноября.

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