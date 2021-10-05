Киев готовят к карантину: когда COVID-сертификат станет обязательным в столице

Карантин в Киеве / УНИАН

Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не будут ужесточать.

В КГГА отмечают, что городские власти только готовятся к возможному усиления карантина в случае введения Киева в "оранжевую" или "красную" зону.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан при проверке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

"Сейчас пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений или учреждений", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА подчеркнули, что сейчас основными требованиями для посещения заведения являются защитная маска и соблюдение дистанции.

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"Мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID сертификатов или отрицательных тестов на COVID", - заявил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

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Ранее сообщали, что в Киеве с 5 октября усиливают карантин. Теперь посетителей в госадминистрациях, ЦНАПах, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.