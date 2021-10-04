Ждут жесткие ограничения: Киев на грани оранжевой зоны карантина

Карантин в Киеве/ УНИАН

Киев уже на грани попадания в оранжевую зону карантина. Как рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.

Сегодня в Киеве принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить усиление карантина.

Поднятие вопроса о переходе в оранжевую зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.

"Что касается оранжевой зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в оранжевую зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Олег Рубан, передает РБК-Украина.

В оранжевой зоне ограничения предусматривают:

Запрещено проводить мероприятия при участии более 1 человека на 4 кв.м.

Запрещено, чтобы загруженность кинозалов и других учреждений культуры превышала 50% от количества мест.

Запрещено, чтобы количество посетителей спортзалов и фитнесс-центров была более 1 человека на 10 кв.м.

Запрещено работать учебным заведениям, у 100% сотрудников которых нет "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

Кроме того, местные власти могут вводить дополнительные запреты.

Что запрещено в разных зонах карантина / Обозреватель

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны.



За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек.