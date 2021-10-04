УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ждут жесткие ограничения: Киев на грани оранжевой зоны карантина

4 октября 2021, 16:51
Прослушать новость
Остановить

Киев имеет риски попадания в оранжевую зону уже в ближайшее время.

карантин в Украине
Карантин в Киеве/ УНИАН

Киев уже на грани попадания в оранжевую зону карантина. Как рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.

Сегодня в Киеве принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить усиление карантина.

Поднятие вопроса о переходе в оранжевую зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.

"Что касается оранжевой зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в оранжевую зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Олег Рубан, передает РБК-Украина.

В оранжевой зоне ограничения предусматривают:

  • Запрещено проводить мероприятия при участии более 1 человека на 4 кв.м.
  • Запрещено, чтобы загруженность кинозалов и других учреждений культуры превышала 50% от количества мест.
  • Запрещено, чтобы количество посетителей спортзалов и фитнесс-центров была более 1 человека на 10 кв.м.
  • Запрещено работать учебным заведениям, у 100% сотрудников которых нет "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

Кроме того, местные власти могут вводить дополнительные запреты.

Что запрещено в разных зонах карантина / Обозреватель

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек.

viber
Карантин в Киеве Олег Рубан зоны карантина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к праздникуДень учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к празднику Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучиеЛунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные переменыГороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героемЗвезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героем Не странно, что Саакашвили уехал. Странно, что он здесь задержалсяНе странно, что Саакашвили уехал. Странно, что он здесь задержался

Последние новости

16:58

Как вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать

16:51

Ждут жесткие ограничения: Киев на грани оранжевой зоны карантина Видео

16:23

К чему снится бывший: толкование известных сонников

16:22

Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут Видео

16:11

Ничем не болел – и случился инсульт: из груди 13-летнего волынянина достали сердце 70-летнего деда Видео

Реклама
16:06

В Днепре мужчина отказался ложиться в больницу с коронавирусом: спустя 2 дня он умер в "скорой"

16:04

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: богатство, престижная работа или конфликты с начальством Видео

15:51

Украинцам светит "красная" зона: какие регионы на грани ужесточения карантина Видео

15:49

В Китае ученый предупредил человечество об угрозе нового вируса Х

15:37

В Еврокомиссии поставили точку в слухах об отмене безвизового режима с Украиной Видео

15:24

Инфекционист предупредил невакцинированных о проблемах на работе: "От такого проще избавиться"

15:01

Ольга Сумская без макияжа показала, как следит за фигурой

15:00

20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы Видео

15:00

Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем Видео

14:45

Мать просто молча смотрела: подробности убийства 10-летней девочки отчимом на Закарпатье

14:33

В Офисе президента прокомментировали расследование об офшорных фирмах Зеленского и его окружения

14:19

У Путина ответили на предложение Зеленского о встрече и назвали условие Видео

14:15

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 4-10 октября: лучшие дни

14:09

Украина идет по умеренному сценарию COVID-19, но все может быстро измениться – главный санврач Видео

14:04

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

Реклама
14:02

Зеленский осмотрел с воздуха "Большую стройку" объездной дороги Трускавца

13:59

Газ для населения в октябре подорожает: в каких регионах украинцам нужно приготовиться

13:53

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения Видео

13:21

В киевском лесу нашли опасного паука, от укуса которого немеет все тело

13:19

Трое взрослых и трое детей едва не отправились на тот свет из-за газовой колонки Видео

13:14

По центру Тернополя ночью разгуливали буйволы: как они там оказались Видео

12:48

Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками на отдыхе в Португалии

12:30

"Влияет на безопасность в Украине и Европе": Кулеба выступил за обсуждение СП-2 в нормандском формате Видео

12:20

Вредно даже на перекус: что в Украине продают вместо гематогена Видео

12:18

Полицейского забивали толпой: в Чернигове копов обвинили в игноре вызова на место убийства

12:17

Кричали "Алкаш" и курили в вагоне: в киевском метро подростки устроили странную выходку Видео

12:14

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: в резонансном деле поставили точку Видео

11:31

Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки Видео

11:27

Пик коронавируса COVID-19 в середине осени: академик рассказал, чего ожидать

11:24

Пять членов Кабмина могут остаться без должностей: СМИ назвали фамилии министров Видео

11:09

Сразу семь областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина: последние данные Минздрава

10:58

На Николаевщине пьяный мужчина облил бензином и насмерть сжег тещу

10:33

В Венгрии заявили о возобновлении транзита газа через Украину: в Киеве опровергли Видео

10:27

Как правильно рассчитать правильный момент для вакцинации от COVID-19 - ответ врача Видео

10:07

С бутылкой вина наперевес: в Киеве в парке охранник избил кулаком девушку

Реклама
09:39

Копы не узнали Саакашвили в маске: появились детали приезда экс-президента в Грузию Видео

09:26

Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены Видео

09:24

COVID-19 может замедлиться в некоторых регионах: врач объяснила, каким регионам Украины повезет

08:54

500 гривен прибавки к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты Видео

08:29

Убили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в Чернигове

08:21

В Украине - резкий спад выявленных COVID-случаев: Минздрав обновил статистику

08:13

Партнер Зарицкой по паркету на шоу Танці з зірками признался ей в своих чувствах Видео

08:11

Война против Украины - на всех фронтах мнение

07:45

Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки - грузинский премьер Видео

07:08

В Слуге народа назвали возможного сменщика Разумкова на посту спикера парламента Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять