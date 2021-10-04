Ждут жесткие ограничения: Киев на грани оранжевой зоны карантина

Киев имеет риски попадания в оранжевую зону уже в ближайшее время.
Киев уже на грани попадания в оранжевую зону карантина. Как рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.
Сегодня в Киеве принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить усиление карантина.
Поднятие вопроса о переходе в оранжевую зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.
"Что касается оранжевой зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в оранжевую зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Олег Рубан, передает РБК-Украина.
В оранжевой зоне ограничения предусматривают:
- Запрещено проводить мероприятия при участии более 1 человека на 4 кв.м.
- Запрещено, чтобы загруженность кинозалов и других учреждений культуры превышала 50% от количества мест.
- Запрещено, чтобы количество посетителей спортзалов и фитнесс-центров была более 1 человека на 10 кв.м.
- Запрещено работать учебным заведениям, у 100% сотрудников которых нет "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.
Кроме того, местные власти могут вводить дополнительные запреты.
Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек.