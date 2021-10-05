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Без COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантин

5 октября 2021, 15:52

Такие же ограничения распространяются на предприятия и организации.

карантин в Украине
Карантин в Киеве усилили / УНИАН

В Киеве с 5 октября усиливают карантин. Теперь посетителей в госадминистрациях, ЦНАПах, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

"Внимание!! С 5 октября прием посетителей в ЦНАПах г. Киева не будет осуществляться без наличия: 1) отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения, 2) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины", - говорится в сообщении Соломенской РГА в Facebook.

Как говорится в протоколе заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября, требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Отметим, накануне глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев на грани оранжевой зоны карантина.

Что запрещено в оранжевой зоне карантина:

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  • Запрещено проводить мероприятия при участии более 1 человека на 4 кв.м.
  • Запрещено, чтобы загруженность кинозалов и других учреждений культуры превышала 50% от количества мест.
  • Запрещено, чтобы количество посетителей спортзалов и фитнесс-центров была более 1 человека на 10 кв.м.
  • Запрещено работать учебным заведениям, у 100% сотрудников которых нет "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

Читайте такжеВ Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

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Карантин в Киеве зоны карантина
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