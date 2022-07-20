Киев будут бомбить знатно: астролог рассказала о массовых жертвах и назвала 3 опасных даты

Война в Украине прогноз астролога / pixabay

Украину и Киев ждут очень опасные три дня. Как говорит астролог Ангелина Вакулина с 31 июля (с 23:00 по киевскому времени) по 2 августа будут напряженные дни.

"Предполагаю, что Киев может пошатнуться. Я думаю что за эти 3 дня (с 31 августа по 2 июля) что-то может случиться. Не игнорируйте тревоги. Будут и жертвы, и разрушения, как и угрожали оккупанты. Будут бомбить", - говорит астролог.

Вакулина предупреждает, что 5-6 августа также очень опасные даты.

"Выяснение отношений, очень много жертв и возможны теракты, как в Кременчуге. Эти дни очень-очень напряженные. Это опасное время для Украины, России, ЕС", - добавляет астролог.

Также она отмечает, что со стороны Житомира есть опасность наступления с Беларуси.

"Фастов, Бровары, Васильков и Белая Церковь может быть прилет", - говорит Вакулина.

Самые безопасные населенные пункты в Киевской области - Вышгород.

"В Днепре будут еще разрушения, однозначно. Стоит ожидать опасности и в Измаиле, Одесской области", - говорит специалист.

"Украину будут "деребанить" всю. Будет вторая и очень жестокая волна войны осенью. 5-6 августа, в случаи, тревоги спуститесь в бомбоубежище", - предупредила астролог.

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Когда закончится война

Ранее астрологи назвали кровавые даты для Украины и период самых активных боев с оккупантами.

Также астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежка в ближайшее время.

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