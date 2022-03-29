Карпатская мольфарка рассказала, что ждет Россию после поражения в войне против Украины / Reuters

Когда Россия потерпит поражение в войне с Украиной ее ждут глобальные изменения не только в укладе жизни, но и в географии.

Знаменитая карпатская мольфарка, экс-участница действовавшего в СССР секретного и тайного "Батальона 14" Магдалена Мочиовски в комментарии Апостроф TV отметила, что пока трудно предсказать развал России.

"Даже если от нее отсоединятся некоторые республики, она сама по себе никуда не исчезнет. Такого не предсказываю. Но то, что будут серьезные изменения на географической и политической арене мира – предсказываю, и это будет видно после того, как закончится эта война", - сказала мольфарка.

Читайте также"Ты захватить нас, собака, и не мечтай": в Лісапетном батальйоне пообещали перегрызть глотку ПутинуРанее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины. По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней.

Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев говорил, что война в Украине скоро закончится и назвал примерные даты.

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