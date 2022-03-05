Когда закончится война в Украине: экстрасенс назвал точную дату

Экстрасенс призвал украинцев потерпеть - война закончится очень скоро / УНИАН

Война в Украине – временный этап, который скоро закончится. Такой прогноз озвучил известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев.

Специалист составил Таро-прогноз, согласно которому стало ясно, когда закончится война в Украине, и опубликовал его в Instagram.

Первая часть расклада говорит о том, что Путин своим нападением на Украину превзошел всех, даже Гитлера.

"Он совершил поступок глупца. Это самое опасное, что может быть – он упадет, а мы ему поможем", - сказал Гордеев.

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Дальше для Украины выпала карта 3 мечей - карта разбитого сердца. Она означает не только погибших и раненых, но и сложное эмоциональное состояние. Карта Луна - значит, что этот тяжелый путь скоро закончится.

"Следующий этап – это то, что нас с вами ждет: карта Солнце и карта Звезда рядом. Друзья, с нами все самые высокие силы, которые говорят, что война закончится положительным решением, другого не дано", – сказал Гордеев.

Также таролог назвал точную дату окончания войны в Украине.

"Срок окончания войны для меня ясен. И это число 8", - заявил Гордеев.

Таким образом, война в Украине закончится в срок от 8 дней до 8 месяцев.

"Это говорит не о том, что война закончится через 8 месяцев, а то, что мы восстановимся за это короткое время. Мы уверенно двигаемся к этому. Не будет у нас никакой ядерной войны, никакого путинского режима! Потерпите чуть-чуть, и все у нас будет классно!" – заверил экстрасенс.

Ранее астролог из Австралии Анжела Перл рассказала, когда закончится война в Украине и решится ли президент РФ Владимир Путин на применение ядерного оружия.