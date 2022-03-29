Раскрыта паническая головная боль Путина в сфере безопасности

Владимир Путин / Reuters

Глава РФ Владимир Путин допустил серьезную ошибку в вопросах безопасности после того, как Украина опубликовала имена и номера более 600 кремлевских шпионов.

Как пишет Express, считалось, что шпионы причастны к вторжению в Украину. Эта массовая и досадная ошибка в сфере безопасности является последней в неуверенном вторжении России и стала панической головной болью для Путина. Всего ГРУ обнародовало данные о 620 россиянах, работающих на разведывательное управление ФСБ, причастных к преступной деятельности. Многие из шпионов могут быть прослежены до их рабочих адресов, базирующихся в штаб-квартире ФСБ, ФСБ, на Лубянке в Москве.

Утечка произошла после того, как Украина перехватила разговор двух агентов ФСБ. Агенты обсуждали гибель генерал-майора Виталия Герасимова. Это произошло после того, как Россия вывела из строя собственные защищенные системы связи, уничтожив вышки 3G в Украине.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФНапомним, российский военачальник Игорь Гиркин, также известный под военным псевдонимом Игорь Стрелков, признал, что война Владимира Путина против Украины имела неприятные последствия. Ветеран армии и бывший офицер ФСБ подтвердил, что Украине удалось дать отпор России.

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