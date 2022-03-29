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Раскрыта паническая головная боль Путина в сфере безопасности

29 марта 2022, 03:10

ГРУ обнародовало данные о 620 россиянах, работающих на разведывательное управление ФСБ.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Глава РФ Владимир Путин допустил серьезную ошибку в вопросах безопасности после того, как Украина опубликовала имена и номера более 600 кремлевских шпионов.

Как пишет Express, считалось, что шпионы причастны к вторжению в Украину. Эта массовая и досадная ошибка в сфере безопасности является последней в неуверенном вторжении России и стала панической головной болью для Путина. Всего ГРУ обнародовало данные о 620 россиянах, работающих на разведывательное управление ФСБ, причастных к преступной деятельности. Многие из шпионов могут быть прослежены до их рабочих адресов, базирующихся в штаб-квартире ФСБ, ФСБ, на Лубянке в Москве.

Утечка произошла после того, как Украина перехватила разговор двух агентов ФСБ. Агенты обсуждали гибель генерал-майора Виталия Герасимова. Это произошло после того, как Россия вывела из строя собственные защищенные системы связи, уничтожив вышки 3G в Украине.

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