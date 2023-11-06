Капитуляция РФ и освобождение Крыма: астролог рассказал о последствиях получения ATACMS Украиной

Если Россия не выведет из Херсонской и Запорожской областей свои войска, Украина получит сотни ATACMS и Taurus, прогнозирует астролог Влад Росс.

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Украина получит сотни ATACMS, прогнозирует астролог Влад Росс / Главред

Предоставление Украине ракет ATACMS и первое успешное их применение по военным объектам РФ под Бердянском и Луганском было аргументом, чтобы вынудить Путина стать сговорчивее, а переговоры для России закончатся ее капитуляцией. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, астролог заверил, что ATACMS не отправят Крымский мост на дно морское, однако это не значит, что мост в безопасности.

"В тот самый момент, когда Германия предоставит Украине Taurus, мы сразу разобьем в дребезги Крымский мост. Taurus легко пробьют железобетонную конструкцию моста, в отличие от ATACMS. ATACMS на это неспособны, поэтому ждем немцев. Не отказываюсь от своих прежних прогнозов: как только у Украины появятся Taurus, Крымского моста не станет", – отметил Влад Росс.

Получение Украиной ATACMS, по мнению астролога, должно было усадить Путина за стол переговоров на выгодных для Украины условиях, иначе, если Россия не будет готова договариваться, и американские ATACMS, и немецкие Taurus пойдут в нашу страну сотнями.

"После смерти Путина нам предоставят и Taurus, и ATACMS. Сейчас пока американцы своей дипломатической игрой хотят вывести Путина на переговоры, и вот Путин уже пригласил их на блины – мол, не давайте Украине больше ATACMS, согласен на переговоры. А переговоры будут значить капитуляцию Российской Федерации. Если Россия не выведет из Херсонской и Запорожской областей свои войска, то нам предоставят не 20 ATACMS, а 100, а потом и 200, а потом и 500. И тогда не останется ни одного аэродрома, ни одной базы, ни одного склада с оружием РФ на оккупированной территории, в том числе в Крыму, всё будет разбомблено и уничтожено", – рассказал Влад Росс.

Все это, по словам астролога, будет иметь для Москвы печальные последствия.

"Это будет полная катастрофа – проигранная Россией война", – уточнил Влад Росс.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс предсказал капитуляцию России:

Также астролог отметил, что любой, кто будет после Путина у власти в России, пойдет на перемирие и сразу совершит "жест доброй воли", то есть оставит Херсонскую и Запорожскую области сразу.

"А дальше будут вестись переговоры о Донецкой и Луганской областях, а потом и по Крыму. В конечном итоге, все территории вернутся под контроль Украины. Крым станет Крымскотатарской автономной республикой в составе Украины, Донецкая и Луганская области тоже вернутся, и "Шахтер", который недавно играл с Барселоной, будет принимать Барселону на Донбасс-арене", – прогнозирует Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, каких успехов ВСУ можно ждать в ближайшие месяцы, почему к Чонгару им не придется прорываться с боем, а также где возможны новые "жесты доброй воли" оккупационных войск Российской Федерации. Кроме того, Влад Росс спрогнозировал ход войны в Израиле и рассказал, грозит ли новая мировая война человечеству.

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