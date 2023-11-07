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Войска РФ готовятся к новому "жесту доброй воли": астролог предсказал скорые успехи ВСУ

Олег Макаров
7 ноября 2023, 07:45
По прогнозу астролога, украинским войскам, вероятнее всего, не придется прорываться с боями к Чонгару – оккупанты уйдут.
Астролог Влад Росс рассказал, где ждать новых
Весной 2024-го войска РФ уйдут с Херсонщины и Запорожья, уверен астролог Влад Росс / Главред

Российские войска вскоре покинут некоторые оккупированные территории Украины, после чего для ВСУ откроется путь к Крыму. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, в самое ближайшее время лидера РФ Владимира Путина не станет, и после этого начнутся переговоры, в результате которых войска РФ начнут оставлять ныне оккупированные ими территории.

"После смерти Путина горячий конфликт может быть заморожен и начнутся переговоры. Для начала речь пойдёт о возвращении к границам 24 февраля. Это будет связано с тем, что Меркурий войдёт в знак Стрельца, символизирующий международные переговоры. Украинским войскам, скорее всего, даже не придется прорываться с боями к Чонгару", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что после смерти Путина и старта переговоров в Москве будут готовы совершить "жест доброй воли".

"И Запорожскую, и Херсонскую область российские войска покинут и так, в виде "жеста доброй воли", – уточнил Влад Росс.

Вместе с тем, астролог предостерег, что силы обороны Украины ждут ожесточенные бои под Авдеевкой.

"Оккупанты сейчас ставят перед собой задачу – дойти до административной границы Донецкой области и так прийти к переговорам. Тем более, Путин сразу после эффективного применения ATACMS Украиной пригласил на блины Джо Байдена. ATACMS подействовали на Россию устрашающе", – добавил Влад Росс.

Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса о скорых победах ВСУ и новых "жестов доброй воли" со стороны армии РФ:

Астролог считает, что после начала переговоров российское руководство поймёт, что России придётся оставить Запорожскую и Херсонскую области.

"Это может случиться неожиданно для всех. Договорятся об этом уже в 2023 году, а российские войска уйдут весной следующего года, после выборов в РФ. В марте в России пройдут выборы, и там будет уже другой президент, не Путин", – заверил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал ход войны в Израиле и рассказал, грозит ли новая мировая война человечеству. Кроме того, Влад Росс составил подробный гороскоп на ноябрь-2023 для всех знаков зодиака и назвал неудачников и счастливчиков месяца.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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