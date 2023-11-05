Мощная мясорубка, ХАМАС будет уничтожен: астролог Влад Росс предсказал ход войны в Израиле

Новая мировая война достигнет наиболее горячей фазы в 2026 году, когда в неё вступит Китай.

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Астролог Влад Росс предсказал пик новой мировой войны в 2026 году / Главред

Война в Израиле не станет началом новой мировой войны по одной простой причине – мировая война длится уже почти десять лет.

Да и с порядковыми номерами мировых войн не всё так просто. Третьей мировой была Холодная война, которая закончилась в ноябре 1989 года разрушением Берлинской стены. Примерно до 2022 года была эпоха США, когда Америка была большим полицейским всего мира, главной страной. Однако в 2022-2023 гг. всё изменилось, и даже Блинкен (Энтони Блинкен, государственный секретарь США, – ред.) говорил, что мы входим в новую эпоху, мир стал иным.

Четвертая мировая гибридная война началась нападением России на Украину в 2014 году и аннексией Крыма. Эта мировая война не должна стать столь масштабной и горячей, как была Вторая мировая, но полыхать будет по всему миру то здесь, то там.

Октябрь-ноябрь 2023 года – самый опасный период, когда война просто должна была разразиться на Ближнем Востоке. Так же неожиданно война вскоре может начаться где-то в Латинской Америке, поскольку октябрьские солнечное и лунное затмения были видны именно там.

Кроме того, противостояние должно начаться между Северной и Южной Кореями.

Главное – война не разыграется до стадии всеобщей мировой войны в 2023-м хотя бы по той причине, что Китай точно в неё не ввяжется и точно не нападет на Тайвань до нового года. Китай будет выжидать, наблюдать, как США и Россия уничтожают друг друга. Пекин подождёт, когда мимо по реке проплывут два трупа его врагов.

Путину была просто необходима ещё одна война в мире, которая бы прямо задевала интересы США, потому что Штатам сложно вести сразу две войны: помогать Украине и Израилю одновременно. А, не дай Бог, ещё где-то вспыхнет третья война.

Смотрите видео предсказания астролога Влада Росса о новой мировой войне и войне в Израиле:

Начали падать цены нефть, и это привело к тому, что ужасающий костёр на Ближнем Востоке разгорелся, вызрела драма очередного конфликта. Чуть позже всё это вполне может вылиться и в противостояние Пакистана и Индии.

Такая гибридная война будет продолжаться в ближайшие два-три года. А в 2026 году она превратится в невероятно экстремальную, ведь именно в это время в гороскопе Си Цзиньпина Марс, планета войны, выйдет на очень горячую точку.

Так что в 2023 году Китай не присоединится ко всему этому безобразию. Горячая стадия гибридной четвертой мировой войны может начаться не ранее 2026 года, когда Китай решится отобрать Тайвань.

Что же касается Израиля, то на восток Средиземного моря уже пришли два авианосца США с одной целью: если "Хезболла", сателлит Ирана, нападёт на Израиль, она моментально будет уничтожена. Но непосредственного участия американских войск в войне Израиля с ХАМАС, пока она ограничивается только этими сторонами, не будет. Если США ввяжутся в войну, то уже против Ирана. Но Иран явно не хочет быть уничтоженным американцами.

Если "Хезболла" нападет на Израиль, будет мощная мясорубка и уничтожение Ирана. Но всё это произойдёт не раньше середины ноября 2023-го.

Именно в середине ноября будет фаза самого активного противостояния, когда Израиль будет зачищать от ХАМАС Сектор Газа. В это время всё будет очень драматично. Жертв будет очень много.

Основная фаза будет в ноябре при Марсе в Скорпионе, а позже, как только Марс перейдёт в Стрелец, знак международного участия, стороны уже смогут договориться. Тем более, Меркурий тоже будет в Стрельце. Скорее всего, в конце ноября стороны – Израиль, Иран, США, Катар – каким-то образом договорятся, и конфликт будет стабилизирован. А главные убийцы и зачинщики этого конфликта – главари ХАМАС – в конечном итоге будут уничтожены.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Так что конфликту точно быть. Будут бомбовые удары, которые будут разрушать все лабиринты ХАМАС. Для Израиля главное – заставить врага выйти из лабиринтов. А зачистку израильская армия будет проводить в ноябре, особенно вблизи новолуния 13 ноября, где будет противостояние Марса в соединении с Солнцем к Урану и Юпитеру в знаке Тельца. Будет очень энергетически сильное военное новолуние, которое может привести к эскалации ситуации, в ход могут пойти даже ядерные бомбы.

Ноябрь очень огнеопасный. Лишь в 20-х числах ситуация может стабилизироваться.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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