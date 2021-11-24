Какой напиток быстро состаривает мозг - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на ученых из Медицинской школы при Бостонском университете.

Те провели исследование, во время которого наблюдали за группой из 4,2 тысячи человек: испытуемые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Добровольцы рассказали, как много сладких напитков они выпивают, а специалисты проверили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и состоянием организма.

Как оказалось, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, то его мозг стареет в среднем на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет.

"Ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки", — говорят исследователи.

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