Каким городам до конца апреля грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп войны в Украине

Ряд украинских городов - в опасности с 16 по 30 апреля, говорит гороскоп 2022 / Коллаж фото ua.depositphotos.com, Reuters

В период с 15 по 18 апреля ожидается пик обострения второго этапа войны в Украине, произойдет переломный момент. Ряд украинских городов - в опасности. Об этом свидетельствует гороскоп для Украины на апрель 2022, который составил астролог Дмитрий Уранус. Эксперт также назвал города, из которых лучше эвакуироваться.

"15-16-17-18 апреля очень опасны для Украины и ее жителей! Особая опасность для президента и членов правительства! Пояснение. В карте Украины в эти дни складывается ситуация, когда транзитный Марс находится в оппозиции к Солнцу, а транзитный Юпитер - в оппозиции к Марсу. Это какой-то переломный момент в войне. Ожидается пик обострения второго этапа войны", - написал специалист на своей странице в Facebook.

По его словам, в Киеве, Харькове и Одессе лучше не находиться в этот период. Также на ближайшие 2 недели в зону повышенной опасности добавляется Львов, предупредил астролог.

В целом, до конца апреля - с 16 по 30 число - возрастает вероятность ракетных обстрелов городов в западных регионах Украины.

Астролог опубликовал карту, на которой видно, каким украинским городам грозят ракетные удары.

Зоны повышенной опасности выделены жирным красным и фиолетовым цветами. Остальные линии - неопасны.

/ Фото facebook.com/dmitriy.uranus

"Красная линия - Марс в нижней кульминации по долготе Львова и Ивано-Франковска. Возрастает в ближайшие 2 недели. Сиреневая линия - заходящий за горизонт Уран. Линия проходит по границе с Польшей и Словакией. Этот аспект дополняет и увеличивает вероятность ракетных и авиационных ударов по приграничным территориям. Особенно на стыке границ Польши, Беларуси и Украины (Волынская область). Военным конвоям и транспорту следует прибегнуть к особым мерам маскировки и предосторожности", - предупредил эксперт.

Как сообщал Главред, в субботу, 16 апреля 2022, нас ждет самое мощное за всю весну полнолуние. Многие астрологи, составлявшие гороскоп войны для Украины, связывали большие перемены именно с этой датой. Важными будут и пару дней до и после полнолуния 16 апреля.

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