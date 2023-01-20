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Какие растения любят золу, а какие - нет: когда применять популярное удобрение

20 января 2023, 03:25
Зола - универсальное удобрение, которое содержит калий, кальций и магний. Под какие растения можно насыпать золу, а каким не понравится такая подкормка?
Какие домашние растения не любят золу
Луковичные растения особенно хорошо переносят удобрение древесной золой / Фото pixabay.com

Зола - популярное и действенное удобрение для многих культур, в том числе и для комнатных растений. Главред уже писал, как правильно удобрять золой орхидею. Благодаря этой подкормке тропическая красавица будет цвести пышно и долго. Но подойдет это удобрение далеко не всем цветам. Мы разобрались, какие домашние растения не любят золу.

Зола как удобрение - в чем польза

Зола содержит калий, кальций и магний.

Если растению не хватает магния, то невозможен фотосинтез. В результате начинают страдать листья растений, они бледнеют, желтеют и скручиваются.

Также зола насыщена фосфором, который необходим для нормального развития корневой системы. Если растение страдает от дефицита фосфора, то со стопроцентной вероятностью будет хилым и слабым.

Какие растения любят золу, а какие - нет

Несмотря на универсальность зольного удобрения, существуют культуры, которым такая подкормка противопоказана.

В первую очередь речь идет о растениях, которые предпочитают кислые почвы. К ним относятся: арбузы, редис, щавель, гортензия, цинния, голубика, азалия, вереск, лапчатка, рододендрон, щавель.

Также не любят золу различные хвойные растения - можжевельник, ели, туи, лиственницы, пихты.

Не стоит использовать подкормку из золы и для неокрепшей рассады, так как она содержит большое количество минеральных солей.

Какие растения любят золу

Полезна зола будет для клубники, малины или картофеля.

Понравится удобрение из золы моркови, огурцам, помидорам, луку, чесноку, кабачкам, капусте.

Обожают золу и розы. В ней содержится фосфор, способствующий развитию корневой системы, калий – для формирования бутонов и микроэлементы, которые повышают иммунитет.

Удобрять древесной золой можно также пионы, ирисы, лилии и тюльпаны. Луковичные растения особенно хорошо переносят удобрения древесной золой. Она имеет противомикробную и бактерицидную функцию, растения реже болеют и лучше справляются с заболеваниями.

Ранее Главред писал, как приготовить удобрение из золы для цветов в домашних условиях. Можно использовать то, что есть под рукой, особенно если в вашей семье есть курильщики, так как подкармливать растение можно пеплом от сигарет.

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