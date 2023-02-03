Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий назвал самые опасные регионы, где угроза новых "прилетов" российских ракет и снарядов до 5 февраля включительно.

Какие города в Украине станут самыми опасными в начале февраля: экстрасенс сделал прогноз / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Есть определенное количество регионов Украины, в которых угроза новых вражеских ударов до конца текущей недели (5 февраля) несколько повышена. Такой расклад показали карты Таро, говорит экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

Время с пятницы до воскресенья, с 3 до 5 февраля, обещает быть достаточно спокойным и пройти под знаком помощи Украине от западных партнеров.

"Затишье, к чему-то гады готовятся", − заявил Шептицкий, делая расклад карт Таро по регионам и горячим точкам в Украине до конца недели.

Среди регионов, где угрозы "прилетов" и атак РФ повышены таролог назвал Черновцы и область, Тернополь и область, Львов и область, Житомир и область, Винница и область, Киев и область, Полтава и область, Днепр и область. Также под угрозой якобы остаются Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье.

Что касается ситуации на Донбассе, то, по прогнозу Шептицкого, до 5 февраля там вряд ли будут наблюдаться заметные изменения.

Астрологические прогнозы:

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