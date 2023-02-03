Какие города в Украине станут самыми опасными в начале февраля: экстрасенс сделал прогноз

Есть определенное количество регионов Украины, в которых угроза новых вражеских ударов до конца текущей недели (5 февраля) несколько повышена. Такой расклад показали карты Таро, говорит экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.
Время с пятницы до воскресенья, с 3 до 5 февраля, обещает быть достаточно спокойным и пройти под знаком помощи Украине от западных партнеров.
"Затишье, к чему-то гады готовятся", − заявил Шептицкий, делая расклад карт Таро по регионам и горячим точкам в Украине до конца недели.
Среди регионов, где угрозы "прилетов" и атак РФ повышены таролог назвал Черновцы и область, Тернополь и область, Львов и область, Житомир и область, Винница и область, Киев и область, Полтава и область, Днепр и область. Также под угрозой якобы остаются Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье.
Что касается ситуации на Донбассе, то, по прогнозу Шептицкого, до 5 февраля там вряд ли будут наблюдаться заметные изменения.
Астрологические прогнозы:
Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.
Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.
Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.
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