Экстрасенс спрогнозировала, когда стоит ждать победы Украины в войне

Есть вероятность, что в марте 2023 года стоит ждать заметного отступления русских оккупантов на фронтах украино-российской войны. Об этом в комментарии порталу PeopleLife сказала известная экстрасенс и ясновидящая, финалистка реалити-шоу "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая.
Специалистка по астрологии решила прокомментировать заявление руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, который сообщил о том, что в марте 2023 года боевые действия между ВСУ и оккупантами будут очень яростными.
"Насчет того, что победа будет. Ну, дай Бог, чтобы она была в марте. Все этого ждут. Но все-таки я склоняюсь к тому, что зимой будет обострение", −говорит Тихая.
Кроме того, экстрасенс сделала еще один расклад на картах Таро насчет весенних боев. Выпали карты Солнца и Правосудия. Тихая говорит – это значит, что победа, скорее всего, будет в теплое время года.
"Выпадает карта Правосудия. Может такое быть, что Россия в марте отступит. В любом случае карта Солнца выпадает, то есть победа должна быть в теплое время года, это 100%", − сказала она.
Астрологические прогнозы:
Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.
Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.
Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.
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