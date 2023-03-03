Какие цветы посадить в тени сада, чтобы вырос роскошный цветник

В любом саду есть места, куда редко заглядывает солнце. И садоводы задумываются, какие цветы посадить в тени, ведь такие участки считаются проблемными, красивый цветник там сложно вырастить. На самом деле есть множество растений, которые будут чувствовать себя весьма комфортно без постоянного солнечного света.
Неприхотливые цветы, растущие в тени, можно отнести к двум категориям:
- теневыносливые цветы для сада, то есть те, которые способные расти как на солнце, так и в тени;
- тенелюбивые - это те, которые предпочитают тенистые зоны, на ярком солнце они хуже растут.
Какие цветы растут в тени дома и в тени у забора
Участки сада под кроной густого высокого дерева, в северной части дома возле стены, под ограждением или возле забора считаются густо затененными. Тут лучше посадить тенелюбивые цветы. Растения для глубокой тени - это:
- душистая фиалка;
- медуница;
- ветреница;
- наперстянка;
- незабудки;
- купальница;
- бруннера;
- аконит;
- клопогон;
- пупочник весенний;
- герань садовая;
- морозник;
- ирис сибирский;
- гвоздика турецкая.
Что можно посадить под деревьями в тени
Если у дерева ажурная крона (берёза, акация или вишня), то солнечный свет все же будет проникать, а значит тень будет легкой и рассеянной.
В этой полутени можно разбить клумбу из таких цветов:
- дельфиниум;
- анютины глазки;
- бегония вечноцветущая;
- табак душистый;
- мимулюс;
- астильба.
Также в тени деревьев и кустарников хорошо себя чувствуют луковичные растения - подснежники, галантусы, сциллы, мускари. Так как цветут они ранней весной, когда деревья еще стоят без листьев, им хватит солнечного света.
Тюльпаны и нарциссы также могут расти в затененных местах, но есть некоторые нюансы. Если нарциссы могут расти в любом месте - как в полностью освещенном, так и в полной тени, то тюльпаны более светолюбивые.
Тюльпаны, высаженные в затененных местах, сильно вытягиваются, поскольку ищут свет, а их стебли становятся тонкими. Нехватка солнечного света делает растения более восприимчивыми к болезням.
Кстати, тюльпаны и нарциссы сажать рядом нельзя, так как нарциссы оказывают на тюльпаны губительное действие. Не рекомендуется эти цветы ставить и в одну вазу, поскольку млечный сок нарциссов вызовет увядание цветков тюльпанов.
Ранее Главред писал, как правильно сажать тюльпаны на зиму, а также - когда высаживать луковицы тюльпанов весной.
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