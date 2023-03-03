Какие цветы посадить в тени сада, чтобы вырос роскошный цветник

Если у вас есть сад, в который проникает мало солнечного света, это не повод оставаться без красивого цветника. Просто посадите красивые тенелюбивые растения.

Какие уличные цветы любят тень / Фото ua.depositphotos.com

В любом саду есть места, куда редко заглядывает солнце. И садоводы задумываются, какие цветы посадить в тени, ведь такие участки считаются проблемными, красивый цветник там сложно вырастить. На самом деле есть множество растений, которые будут чувствовать себя весьма комфортно без постоянного солнечного света.

Неприхотливые цветы, растущие в тени, можно отнести к двум категориям:

теневыносливые цветы для сада, то есть те, которые способные расти как на солнце, так и в тени;

тенелюбивые - это те, которые предпочитают тенистые зоны, на ярком солнце они хуже растут.

Какие цветы растут в тени дома и в тени у забора

Участки сада под кроной густого высокого дерева, в северной части дома возле стены, под ограждением или возле забора считаются густо затененными. Тут лучше посадить тенелюбивые цветы. Растения для глубокой тени - это:

видео дня

душистая фиалка;

медуница;

ветреница;

наперстянка;

незабудки;

купальница;

бруннера;

аконит;

клопогон;

пупочник весенний;

герань садовая;

морозник;

ирис сибирский;

гвоздика турецкая.

Что можно посадить под деревьями в тени

Если у дерева ажурная крона (берёза, акация или вишня), то солнечный свет все же будет проникать, а значит тень будет легкой и рассеянной.

В этой полутени можно разбить клумбу из таких цветов:

дельфиниум;

анютины глазки;

бегония вечноцветущая;

табак душистый;

мимулюс;

астильба.

Также в тени деревьев и кустарников хорошо себя чувствуют луковичные растения - подснежники, галантусы, сциллы, мускари. Так как цветут они ранней весной, когда деревья еще стоят без листьев, им хватит солнечного света.

Тюльпаны и нарциссы также могут расти в затененных местах, но есть некоторые нюансы. Если нарциссы могут расти в любом месте - как в полностью освещенном, так и в полной тени, то тюльпаны более светолюбивые.

Тюльпаны и нарциссы сажать рядом нежелательно / Фото pixabay.com

Тюльпаны, высаженные в затененных местах, сильно вытягиваются, поскольку ищут свет, а их стебли становятся тонкими. Нехватка солнечного света делает растения более восприимчивыми к болезням.

Кстати, тюльпаны и нарциссы сажать рядом нельзя, так как нарциссы оказывают на тюльпаны губительное действие. Не рекомендуется эти цветы ставить и в одну вазу, поскольку млечный сок нарциссов вызовет увядание цветков тюльпанов.

Ранее Главред писал, как правильно сажать тюльпаны на зиму, а также - когда высаживать луковицы тюльпанов весной.

Вам также может быть интересно: