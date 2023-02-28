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Когда высаживать луковицы тюльпанов весной: советы для тех, кто не успел осенью

28 февраля 2023, 14:01
Тюльпаны - любимые цветы многих людей. Вырастить их можно самостоятельно, если знать о некоторых правилах.
Когда высаживать луковицы тюльпанов весной
Когда высаживать луковицы тюльпанов весной / коллаж фото pexels.com

Весна у многих ассоциируется с тюльпанами - и неудивительно, ведь это сезонный цветок. Как и когда его правильно посадить разбирался Главред.

Можно ли сажать тюльпаны в марте - для тех, кто не успел в октябре

Как правило, луковицы этого красивого цветка высаживают с сентября до конца октября для того, чтобы он зацвел уже весной, да еще и раньше других. Однако, если садовод не сделал этого осенью, можно посадить тюльпаны и в марте. Правда есть одно "но", зацвести такой цветок может либо очень поздно, либо на следующий год.

Когда высаживать луковицы тюльпанов весной - ждем тепла

В случае, если вы решили посадить тюльпаны весной, не стоит этого делать как только сошел снег. Важное условие для роста цветка - погодные условия. Необходимо дождаться третьей декады марта или первой декады апреля. В целом, необходимо чтобы температура почвы в глубину до 10 сантиметров прогрелась примерно до 9-10 градусов и цветок не замерз.

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Как правильно сажать тюльпаны весной - основные правила

Тюльпаны нельзя высаживать в темном месте и тяжелом грунте. В стремлении к свету они будут слишком узкими и кривыми, а тяжелая почва будет тормозить развитие, потому необходимо выбрать оптимальное место.

Необходимо сделать ямки для каждой луковицы глубиной около 5-10 сантиметров, расстояние между ямками должно быть около 10 сантиметров. После этого необходимо полить лунки водой и сделать дренаж - засыпать речной песок на уровень до 3 сантиметров. Затем можно приступать к выкладке луковиц острой часть вверх, а в последствии засыпать их грунтом.

В конце посадки нужно еще раз полить участок и аккуратно выровнять его граблями.

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