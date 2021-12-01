Какая диета поможет легче перенести простуду - ответ эксперта/ ua.depositphotos.com

Есть определенная пища, которая может организму быстрее одолеть простуду. Об этом заявила нутрициолог Марина Макиша.

"Поскольку организму нужен белок и в период простуды он ослаблен, то лучше выбирать или птицу, или легкую нежирную рыбу", — говорит она.

Кроме того, врач посоветовала обратить внимание на овощи и фрукты, поскольку они могут помочь ускорить выздоровление за счет витаминов и полезных веществ в их составе.

Помогут при простуде различные крупы и полезные каши, говорит нутрициолог, потому что организму нужна энергия для восстановления из сложных углеводов.

"В период болезни мы добавляем в свой рацион кисломолочные или ферментированные продукты, чтобы они стимулировали иммунную систему", − сообщила Макиша.

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Кроме того, нутрициолог упомянула о полезности клюквенного морса. Этот напиток качественно устраняет симптомы обезвоживания, а также содержит ряд активных органических кислот-антибиотиков.

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Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, нужно ли родителям детей, которые часто болеют, обращаться к иммунологу или стоит начать "закалять" ребенка.

По мнению медика, родителям нужно создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. Для этого его необходимо: