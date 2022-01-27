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Как вырастить хурму из косточки в домашних условиях и получить урожай

27 января 2022, 04:27

Экзотическое растение на подоконнике - хороший способ украсить интерьер. А если это хурма с ярко-оранжевыми плодами, то она безусловно еще и поднимет настроение.

хурма
Как вырастить хурму из косточки дома - самый простой способ / Коллаж ua.depositphotos.com

Вырастить хурму из косточки - задача со звездочкой, но если соблюдать ряд правил, то это вполне возможно. Более того, можно добиться даже того, чтобы хурма из косточки на подоконнике плодоносила.

Как вырастить хурму из косточки

Первое, что нужно сделать – это купить хурму. Выбирайте не перезревшие и не перемороженные плоды, которые часто встречаются на прилавках. Идеальный вариант - купить не совсем спелый фрукт, который созреет дома в тепле.

Когда хурма доспеет - извлеките косточку, помойте и просушите. К слову, лучше подготовить несколько косточек разных плодов. Это повышает вероятность, что какая-то из них обязательно прорастет.

Следующий шаг - обеззараживание косточек перед посадкой. Это защитит их от болезней и вредителей. Для этого косточки хурмы нужно поместить на несколько дней в слабоокрашенный раствор марганцовки. Второй вариант еще проще - можно замочить косточки в теплой воде на несколько часов.

Важно: если косточка хурмы непригодна для проращивания, она всплывет на поверхность.

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Стимулировать рост будущего саженца можно при помощи сока алоэ. Его нужно выдавить на салфетку и завернуть в нее косточки хурмы. Далее мокрую салфетку помещают на верхнюю полку холодильника на полтора месяца. Периодически салфетку нужно смачивать водой. Это закалит будущие семена.

Как правильно сажать хурму из косточки

Перед посадкой косточку хурмы нужно аккуратно обработать наждачкой по бокам и сверху, но так, чтобы не повредить ядро. Эта процедура способствует ускорению процесса прорастания.

Для посадки косточки хурмы подойдет обычный универсальный грунт. На дно горшка обязательно нужно насыпать керамзит для дренажа.

Косточки размещают по поверхности, присыпают сантиметровым слоем почвы и увлажняют ее. После этого горшок нужно поставить в темное и теплое место. Чтобы создать парниковые условия, вазон накрывают кусочком стекла или пластика. Самый простой вариант – накрыть горшок полиэтиленовым пакетом. В отопительный сезон росток можно поставить на батарею. К слову, лучше всего проращивать косточку хурмы ранней весной.

Основные правила по уходу:

  • необходимо поддерживать постоянную влажность почвы;
  • со стекла и пластика систематически убирать конденсат;
  • ростки периодически нужно проветривать, чтобы не появилась плесень;
  • беречь ростки от сквозняков, так как хурма любит тепло.

Первые ростки можно будет увидеть уже через несколько недель после посадки косточки. После этого вазон нужно поставить на подоконник. Если за это время ростки не проклюнулись, то результата уже не будет.

Иногда бывает, что косточка остается на конце ростка. Её необходимо аккуратно снять, иначе растение пропадет.

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ua.depositphotos.com

Когда ростки окрепнут и появятся постоянные листики, их можно рассадить в отдельные вазоны. Для стандартных ростков подойдет горшок диаметром не более 10 см и объемом до литра.

Пересаживают хурму примерно раз в год - весной. Взрослое растение нужно пересаживать один раз в три года.

Дерево хурмы достигает в высоту примерно 1,5 метра, поэтому крону нужно обрезать в ширину и высоту.

Хурма из косточки на подоконнике - уход

Летом вазон с деревом хурмы поместите в комнату, где будет тепло, светло и не будет сквозняков. Растение нужно постоянно поливать и обрызгивать. К слову, если полив будет чрезмерным, растение может погибнуть.

На зиму хурму нужно поместить в помещение с температурой не ниже 10 градусов.

Удобрять хурму желательно два раза в месяц безазотными удобрениями.

Как получить урожай хурмы из косточки

При правильном уходе хурма из косточки зацветет в домашних условиях спустя 5 лет. Обычно цветение хурмы приходится на середину июня.

Хурма из косточки плодоносит, но для того, чтобы это произошло, во время цветения растение нужно выносить на открытый воздух. При этом важно оберегать дерево от попадания прямых солнечных лучей, иначе растение может погибнуть из-за ожогов.

Как вырастить хурму из косточки - видео:

Ранее Главред писал, как вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома.

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