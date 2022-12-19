Как вырастить черешню из косточки дома и получить ароматный урожай

Обычно черешню размножают вегетативным способом, но можно попробовать вырастить дерево и из косточки. Садоводы говорят, что растение будет более выносливым.

Можно ли вырастить черешню из косточки дома / Фото pixabay.com

В домашних условиях можно вырастить практически любое растение. Этот способ довольно прост и не требует дополнительных финансовых затрат. Ранее Главред писал, как вырастить авокадо из косточки и получить урожай. В этот раз разберемся, можно ли вырастить из косточки черешню.

Обычно черешню размножают вегетативным способом, но можно попробовать вырастить дерево и из косточки. Для этого вам не нужно покупать черенки, которые стоят довольно недешево. Достаточно лишь сохранить косточки от черешни, которые вы купили в магазине или, например, попросили у соседей по дачному участку.

Черешня из косточки - в чем плюсы

Выращивать черешню из косточек в домашних условиях можно в вазоне, но ростки способны проклюнуться даже в открытом грунте.

Косточки черешни очень хорошо прорастают - из 10 дадут побеги 7 штук.

Если выращивать черешню из косточки, то дерево:

будет очень выносливым;

легко привыкнет к конкретному климату;

будет обладать высоким иммунитетом и будет устойчивыми к разным болезням;

крона сформируется правильно и аккуратно;

приживаемость прививок достаточно высокая.

Черешня из косточки - минусы выращивания

При всех положительных моментах самый большой недостаток выращивания черешни из косточки - длительность процесса. Кроме того, дерево начнет плодоносить только через 3-4 года.

Как вырастить черешню из косточки

Прежде всего, нужно максимально ответственно подойти к выбору посадочного материала. Во-первых, для последующего проращивания подойдут косточки только спелых плодов. Лучше всего брать черешню, которая созрела и упала на землю. Плоды должны быть крупными и иметь правильную форму и характерный окрас. Чем "свежее" косточка, тем лучше - так она быстрее выпустит росток.

Если черешня сладкая и ароматная - из таких косточек можно вырастить дерево, которое порадует крупными плодами.

Когда сажать черешню из косточки

Косточку черешни нельзя садить в мае или июне, так как ее природный цикл включает в себя зимовку в грунте. Если косточка прорастет летом, то у ростков не будет достаточно времени, чтобы окрепнуть к зиме. В этом случае они либо сильно ослабеют, либо и вовсе погибнут.

Как посадить косточку черешни

Перед посадкой косточки нужно хорошо промыть водой, удалить остатки мякоти и просушить, разложив на ткани одним слоем.

Посадить черешню можно в пластиковые стаканчики или любую другую удобную тару, предварительно продезинфицировав ее.

Чтобы влага не застаивалась, на дно кладут дренаж. Сверху - грунт, который можно купить в любом цветочном магазине.

Косточку помещают на глубину до 2 сантиметров и увлажняют теплой водой.

Выращивать черешню из косточки нужно в прохладном помещении, но без сквозняков. Также нужно предусмотреть достаточное освещение.

Сколько времени растет дерево черешни

Всходы начнут появляться через 27-30 суток. Если косточки к моменту посадки уже проклюнулись, то ростки появятся значительно раньше. Когда сеянцы подрастают, их нужно пикировать и пересадить в индивидуальную тару.

Когда появляется первый настоящий листик, юные черешни нужно подкармливать каждые две недели.

При благоприятных условиях к осени деревце черешни достигает 25-30 см в высоту. На второй год ему нужно сформировать крону, особенно если вы планируете не пересаживать дерево в открытый грунт, а оставить расти в горшке.

Черешня, выращенная из косточки, зацветает в 4-5-летнем возрасте. Впоследствии завязываются плоды. Если вы хотите вырастить из косточки вкусную черешню, то нужно будет привить культурный сорт.

Смотрите видео - Как вырастить черешню из косточки:

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