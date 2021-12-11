Как вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средства

Как правильно мыть полы / соцсети

Мытье полов - одна из самых главных процедур во время уборки дома или квартиры. Если изо дня в день дышать пылью, то неизбежны заболевания дыхательной системы.

Главред собрал наиболее полезные советы, которые помогут быстрее и тщательней вымыть пол.

Рецепт моющего средства для полов

В 7-8 литров воды добавьте половину рекомендуемой дозы любого моющего средства для полов (обычно это 1/2 колпачка). В крайнем случае подойдёт и средство для мытья посуды. А теперь вылейте в воду 25-граммовый флакончик обычного глицерина. Все ингредиенты перемешайте и вымойте пол. Результат вас удивит - обычно после использования такого раствора поверхность остаётся не липкой, но чистой и блестящей.

Качественные принадлежности - залог успеха

Дешёвые швабры порой делают из материалов, которые плохо собирают грязь и оставляют на полу ворс. В итоге вы вынуждены проходиться по поверхности несколько раз, а иногда собирать мелкие частички мусора руками. Не используйте для уборки тряпки из старых футболок, полотенец и марли. Они плохо очищают поверхность и могут оставлять на ней разводы.

Читайте такжеБудет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствиеМоющие средства также важны. Шампунь, гель для душа или средство для мытья посуды лучше использовать по назначению — они могут повредить покрытие. Выбирайте специальные средства для мытья полов, которые хорошо удаляют грязь и не портят ламинат или паркет.

Как мыть полы из ламината

При сухой протирке, если капнуть на тряпку пару капель масла, пол из ламината приобретет глянец, и более насыщенный цвет;

Проводите уборку в перчатках, так вы сохраните кожу рук от воздействия моющего средства;

Старайтесь чаще менять воду;

Нельзя сильно мочить ламинат, и оставлять на нем влагу, это приведет к вздутию напольного покрытия;

Не применяйте абразивные вещества, и аммиак. Они испортят поверхность ламината;

При покупке моющего средства, на нем обязательно должна быть пометка, что оно предназначено для ламината. В таком случае, смело приобретайте средство.

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