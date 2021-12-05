Уберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок

5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок / скриншот

Держать квартиру в чистоте - задание не из простых даже для самых опытных хозяек. Главред расскажет о предметах и местах, которые каждая хозяйка забывает мыть даже во время генеральной уборки.

Дверные ручки, выключатели и розетки

Если не мыть такие элементы больше двух месяцев, на них образуется толстый слой пыли, грязи и бактерий, которые распространяются по всей квартире и вредят здоровью человека. Чтобы это предотвратить, нужно при генеральной уборке тщательно отмывать двери и их ручки, выключатели, розетки. Но не забывайте, что розетки не стоит мыть мокрой тряпкой, так как есть риск попадания жидкости в провода.

Сифоны и водопроводные трубы

Большинство заглядывает под раковину, когда в трубах уже образовываются засоры, но ждать этого не стоит. В стоке могут копиться волосы, шерсть, остатки пищи и частички посуды и мыльных пробок, которые в последствии могут ударить вам по карману при вызове сантехника. Для чистки можно использовать как профессиональные средства, так и народные методы - сода и уксус удалят накопления.

Батареи

Их нужно протирать хотя бы раз в месяц. Классические советские батареи собирают на себе толстые слои грязи и пыли, а вместе с ними – и вредные микроорганизмы и микробы.

Читайте такжеКак навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиБатареи с панелями могут хранить не только пыль, но и предметы гигиены, резинки для волос и т.д. Пыль не только вредит интерьеру, но и отравляет организм вредными микроэлементами.

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Матрас, кровать и диван

Регулярная стирка постельного белья - неотъемлемая часть уборки, но мало кто обращает внимание на матрас и, тем более, заглядывает под кровать. Это может грозить появлением нежданных гостей-насекомых. Чтобы этого не допустить, периодически пылесосьте и чистите матрас и мягкую мебель.

Картины и плинтусы

Эти два элемента должны подвергаться регулярной чистке. Лучше содержать плинтусы и картины в чистоте постоянно, чем потом тратить выходные на их уборку.

Ранее Главред рассказывал о 10 лайфхаках, которые помогут вам убраться быстрее и сэкономят бюджет.

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