Что делать, чтобы перец быстрее созрел, а урожай был шикарным - простой способ

Как получить хороший урожай болгарского перца / Фото ua.depositphotos.com

Выращивание болгарского перца - довольно трудоемкий процесс. Сколько бы сил вы не вложили, урожай может испортить плохая погода, так как перец - теплолюбивая культура, и ей нужно много теплых и солнечных дней. Однако опытные огородники знают, как ускорить созревание перца. К слову, ранее Главред писал, как посадить перец необычным способом, который повысит урожайность.

Итак, если перец на грядке длительное время остается зеленым, то можно прибегнуть к одной хитрости, которая "заставит" плод созреть намного быстрее и поможет получить хороший урожай. Кроме того, овощ вырастет более сладким и вкусным. Для того, чтобы добиться такого результата, нужно вооружиться секатором, правильно сформировать куст и убрать все ненужное, что мешает овощу созревать.

Как формировать куст перца в открытом грунте

Ускорить созревание плодов поможет формирование кроны. Чтобы растение давало боковые побеги, которые будут плодоносить, а не тратило силы на вытягивание в высоту, коронный бутон удаляют сразу. Для развития растению достаточно двух-трех побегов. Остальные - удаляют. Прищипывая точки роста лишних побегов, оставляют по одному верхнему листу для каждого бутона. Если этого не сделать, плод не сможет развиваться. Нижние бесплодные побеги нужно удалить вместе с листвой.

Также важно учитывать, что крона перца хрупкая, поэтому нуждается в опоре. По мере роста растений, ветки, на которых формируются плоды, необходимо надёжно фиксировать к опоре.

Как ускорить созревание перца в домашних условиях

Чтобы ускорить созревание перца, желательно убирать пасынки, ненужную листву и завязи. Благодаря этому перец будет отдавать все силы и питательные вещества на созревание плодов.

Процедуру обрезки начинают в начале третьей недели августа и продолжают до конца месяца. В начале сентября обрезать перец уже нельзя.

Листья нужно удалять не все, а только те, которые закрывают плоды от солнца. Еще одно условие для обрезки листьев - плод должен сформироваться, достичь нужного размера и начать окрашиваться.

Также удаляются так называемые пасынки (у них листочки меньше, чем у обычного листа, они разветвленные, на них нет ни бутонов, ни завязей).

Также ускорить созревание перца помогает своевременный сбор урожая. Если перец уже поспел, то снимайте плоды с кустов. Это даст возможность сформироваться следующей волне урожая, а биологической зрелости перец может достигнуть, полежав 2–3 дня на подоконнике или в теплом месте.

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Как получить хороший урожай сладкого перца

Чтобы перец созрел быстрее, нужно сделать так, чтобы растение направляло питательные вещества не к листьям, а к плодам. Для этого на высоком стебле при помощи острого ножа или лезвия сделайте сквозной продольный надрез длиной 7-10 см на 15 см выше поверхности почвы и вставьте в него деревянную щепку толщиной 4-5 мм.

Таким образом рост и развитие куста полностью прекратятся, а остатки питательных веществ пойдут на дозревание плодов, после чего растение погибнет.

Важно! Это способ стоит применять, когда огородные работы почти завершены, а основной урожай уже собран.

Чтобы перец быстрее созрел, нужно внести калийное удобрение / Фото ua.depositphotos.com

Как сделать так, чтобы перец покраснел

Когда плоды стали уже довольно крупными, но еще остаются зелеными - самое время для калийной подкормки. Вот несколько вариантов:

перед поливом рассыпать по грядке золу из расчета две столовые ложки на кустик;

растворить в 10 литрах воды одну чайную ложку сульфата калия;

развести в 10 литрах воды по две чайных ложки суперфосфата и калийной соли.

Также обеспечить почву дополнительным калием помогут обычные банановые шкурки. Просто разложите их на грядке под кустами перца - они ускорят созревание плодов.

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