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Эти продукты помогут восстановить волосы: обязательно включите их в свой рацион

25 сентября 2021, 01:18

Сбалансированное питание, употребление жиров, белков и углеводов положительно влияет не только на общее состояние организма, но и на волосы, в частности.

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Что следует есть, чтобы восстановить волосы / 1zoom.ru

Чтобы выглядеть хорошо, нужно укреплять организм изнутри. Если вы хотите восстановить секущиеся кончики или укрепить волосы – определенные продукты помогу вам добиться желаемой цели.

Сбалансированное питание, употребление жиров, белков и углеводов положительно влияет не только на общее состояние организма, но и на волосы, в частности. The Village Україна делятся списком продуктов, которые стоит употреблять, чтобы улучшить волосы.

Что следует есть, чтобы восстановить волосы

  • Лосось

Жирные кислоты омега-3, белки, витамин В12 и железо можно получить, периодически употребляя лосось. Железа в этом списке является важнейшим для волос, ведь этот элемент стимулирует деление клеток, что ускоряет рост. Важно вовремя выявить дефицит этого полезного витамина и, по рекомендации врача, начать принимать препараты железа.

  • Зеленые овощи

Темно-зеленые овощи, а именно шпинат, брокколи, огурцы и другие, содержат в своем составе много витамина А, который необходим для выполнения иммунной функции и дифференцировки клеток. Также в составе есть витамин С, который способствует лучшему усвоению железа в организме.

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В брокколи много витамина А / Pixabay

  • Бобовые

Фасоль и чечевица – это настоящие источники питательных веществ. Они обеспечивают организм нужными для роста волос белками, железом, цинком и биотином.

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  • Орехи

Почти все виды орехов полезны и принесут вашему организму много питательных веществ. В частности, рекомендуем обратить внимание на бразильские орехи, которые содержат много селена – минерала, который способен положительно влиять на здоровье кожи головы. Грецкие орехи также принесут немало пользы, в частности насытят организм альфа-линолевой кислотой, омега-3 и цинком.

орехи_грецкий орех_фундук_семечки_миндаль
Орехи содержат много витаминов / 1zoom.ru

  • Цельнозерновой хлеб и каши

Часто потерю волос связывают с недостатком некоторых витаминов. Чтобы предупредить нежелательное выпадение, следует употреблять хлеб и каши. Они богаты цинком, железом и витаминами группы B.

  • Морковь

Морковь полезна не только для зрения, но и для волос. Это настоящий кладезь витамина А, который способствует росту и делению клеток, в том числе и волосяного фолликула.

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Морковь полезна не только для глаз / Pixabay

Ранее сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Оля Усенко поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок в супермаркете находить полезные для вашего здоровья продукты.

viber
волосы продукты питания рацион
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