Эти продукты помогут восстановить волосы: обязательно включите их в свой рацион

Что следует есть, чтобы восстановить волосы / 1zoom.ru

Чтобы выглядеть хорошо, нужно укреплять организм изнутри. Если вы хотите восстановить секущиеся кончики или укрепить волосы – определенные продукты помогу вам добиться желаемой цели.

Сбалансированное питание, употребление жиров, белков и углеводов положительно влияет не только на общее состояние организма, но и на волосы, в частности. The Village Україна делятся списком продуктов, которые стоит употреблять, чтобы улучшить волосы.

Что следует есть, чтобы восстановить волосы

Лосось

Жирные кислоты омега-3, белки, витамин В12 и железо можно получить, периодически употребляя лосось. Железа в этом списке является важнейшим для волос, ведь этот элемент стимулирует деление клеток, что ускоряет рост. Важно вовремя выявить дефицит этого полезного витамина и, по рекомендации врача, начать принимать препараты железа.

Зеленые овощи

Темно-зеленые овощи, а именно шпинат, брокколи, огурцы и другие, содержат в своем составе много витамина А, который необходим для выполнения иммунной функции и дифференцировки клеток. Также в составе есть витамин С, который способствует лучшему усвоению железа в организме.

В брокколи много витамина А / Pixabay

Бобовые

Фасоль и чечевица – это настоящие источники питательных веществ. Они обеспечивают организм нужными для роста волос белками, железом, цинком и биотином.

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Орехи

Почти все виды орехов полезны и принесут вашему организму много питательных веществ. В частности, рекомендуем обратить внимание на бразильские орехи, которые содержат много селена – минерала, который способен положительно влиять на здоровье кожи головы. Грецкие орехи также принесут немало пользы, в частности насытят организм альфа-линолевой кислотой, омега-3 и цинком.

Орехи содержат много витаминов / 1zoom.ru

Цельнозерновой хлеб и каши

Часто потерю волос связывают с недостатком некоторых витаминов. Чтобы предупредить нежелательное выпадение, следует употреблять хлеб и каши. Они богаты цинком, железом и витаминами группы B.

Морковь

Морковь полезна не только для зрения, но и для волос. Это настоящий кладезь витамина А, который способствует росту и делению клеток, в том числе и волосяного фолликула.

Морковь полезна не только для глаз / Pixabay

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