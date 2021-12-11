Убираем налет, ржавчину и желтизну: как очистить ванну в домашних условиях

Как очистить ванну в домашних условиях / соцсети

Какой бы не был материал, из которой сделана ванна, со временем любая поверхность подвергается либо налету, либо неприятной взгляду желтизне.

Главред собрал самые популярные методы, которые помогут вам вернуть ей былой вид.

Как очистить ванну от желтого налета

Для этого вам понадобится любой отбеливатель, который необходимо развести в порошке до консистенции каши, а затем нанести его на пятно. Ее можно оставить на несколько часов или даже на ночь. Такой способ поможет вам удалить желтизну, которая еще не сильно въелась в материал.

Как убрать налет с ванны

Смешайте Полстакана мыльного раствора (можно использовать чистящее средство для посуды), полстакана пищевой соды и 3 столовые ложки уксуса.

Получившеюся массу нанесите на места скопления налета и оставьте ее на пол часа, после чего смойте обильным количеством воды.

Как удалить ржавчину с ванны

Обычно для этого используют бытовую химию, но можно обойтись и народным методом: смешайте уксус, лимонную кислоту и соду в равных пропорциях и налейте на "ржавые места". При необходимости процедуру стоит повторить.

Читайте также: