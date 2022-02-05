Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавиться

Эти предметы становятся очагами беспорядка. Поэтому хозяйкам очень сложно убраться.
Кухня - самое важное место в доме, ведь кроме питания там еще и происходят задушевные беседы о жизни. Поэтому очень важно хранить ее в чистоте и порядке.
Однако иногда, как бы хозяйки не старались, им это не удается. Виной в такой ситуации являются некоторые вещи. Их срочно нужно выбросить.
Освежитель воздуха. Баллончик с химией не должен красоваться в месте приготовления и употребления еды. Его нужно хотя бы спрятать в шкафчике.
Полиэтиленовые пакеты. Мир медленно, но уверенно избавляется от них. Поэтому такие вещи считаются мусором априори. Кроме того, они ограничивают вентиляцию, в связи с чем продукты портятся намного быстрее.
Пластиковые бутылки. То же самое, что и пакеты. Во-первых, пагубно сказывается на здоровье. Во-вторых, создают захламленность.
Читайте также3 вещи, которые испортят любую кухнюНапомним, ранее Главред назвал самые модные цвета для оформления кухни в 2022 году, которые помогут сделать ее невероятно стильной и уютной.
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