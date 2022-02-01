3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютной

Делаем уютную прихожую / Соцсети

Вход в дом - первое, что замечают гости. Поэтому данная зона в жилье должна быть красивой. Многие хотят придать ей дорогостоящий вид, однако, думают, что из-за отсутствия денег это невозможно.

Сотрем стереотипы. На самом деле, есть много вещей, которые можно сделать и без денег. В частности и преобразовать прихожую.

Начнем с отделки стен. Необязательно использовать дорогую штукатурку или дизайнерские обои. По крайней мере, не на всех стенах комнаты. К примеру, одну из них можно покрасить в другой цвет, нанести собственный узор или украсить картинами.

После этого важно помнить, что в прихожей не должно быть излишних вещей. То есть, прячем от чужых глаз все начиная от обуви, которую члены семьи часто оставляют прямо у двери на коврике, и до зонтов, ключей и прочих аксессуаров и деталей "на выход из дома".

То же самое касается и громоздкой мебели. Не стоит загромождать эту комнату. Лучше всего подойдет встроенный шкаф или шкаф-купе (чтобы никому не мешала дверь) и лаконичный пуф. На этом и остановимся по поводу вещей.

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И, конечно же, уделим внимание освещению. Поскольку у этой комнаты зачастую нет естественных источников света, то необходима энергосберигающая лампа. А уют легко можно создать с помощью одного-двух бра, которые можно разместить у двери.

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