Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 году

В этом году цветовая гамма представлена уникальными оттенками, которые помогут преобразить жилплощадь до неузнаваемости.
Цвет в интерьере главное. Он влияет на настроение и визуальное восприятие жилья. В 2022 году цветовая гамма представлена плотными красками. Всего в трендах шесть модных оттенков для кухни, которые сделают ее непревзойденной и уютной.
Читайте также3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемыйТерракотовый. Это самый модный цвет 2022-го. А благодаря своей теплоте в кухне он создаст уютную и гостеприимную атмосферу. Терракот сочетать с нейтральными цветами. Например, белым, серым, черным.
Зеленый. Тут важно выбрать удачный оттенок зеленого. В частности, цвет хвои, синевато-зеленый, темно-зеленый. Помните, что чем глубже цвет, тем уютнее пространство. Зеленый подходит для кухни тем, что снимает стресс и ассоциируется со здоровьем и полезной пищей.
Бежевый. Классический оттенок, который универсально подходит к интерьерам разного стиля и хорошо сочетается со сложными цветами и оттенками. В таком цвете кухня будет выглядеть элегантно. Хорошо бы дополнить интерьер столешницей из натурального дерева или камня.
Черный. Еще один классический цвет, который считается универсальным при сочетании с другими цветами. Он хорошо смотрится с мрамором, сталью и темным деревом. Но важно знать с ним меру.
Color blocking. Это сочетание нескольких цветовых блоков, который в кухне можно реализовать за счет шкафов и рабочих зон. В пространстве будет царить жизнерадостная атмосфера.
Розовый. Пудровый розовый сделает кухню легкой и воздушной. Его можно сочетать с различными нейтральными оттенками. Более интенсивный цвет придаст помещению эффектности и будет интересно смотреться в комбинации с фиолетовым.
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Напомним, ранее Главред перечислил три простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютной и стильной.
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