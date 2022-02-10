Как приготовить стимулятор роста растений своими руками из алоэ, меда и яичных белков

Стимулятор роста можно приготовить самостоятельно в домашних условиях / Коллаж pixabay.com

Любой садовод время от времени пользуется различными стимуляторами роста растений, ведь некоторые из них настолько капризны и прихотливы, что без добавок отказываются расти. Безусловно, в любом специализированном магазине можно купить стимулятор роста, но иногда возникают сомнения, а так ли они полезны для растения? Если речь идет об урожае, то не будет ли вреда для здоровья человека? В этом случае лучше приготовить стимулятор роста растений своими руками. Тем более что это очень просто и понадобятся самые доступные ингредиенты.

Как приготовить экологически чистый стимулятор роста для растений

Первый способ. Столовую ложку сока алоэ добавьте в 250 мл теплой волы и перемешайте. Плотно закройте крышкой и поставьте в тёмное место на неделю. Потом добавьте столько кипяченой воды, чтобы получилось 5 л раствора. Замочите в этой настойке луковицы на 1-12 часов, а черенки - на 4-6 часов. Перед посадкой луковицы и черенки мыть не нужно.

Второй способ. Понадобится половина чайной ложки меда и пол-литра теплой воды. В этом растворе также замочите луковицы на 12 часов, а черенки - на 4-6 часов.

Третий способ. Перекрутите листья алоэ в блендере. Залейте водой так, чтобы она покрывала листья и настаивайте в течение 13 часов.

Перед посадкой семена нужно замочить в этом настое на 12 часов, затем достать и просушить. После такой процедуры семена прорастут очень быстро, а плоды будут большими и вкусными.

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Стимулятор роста растений из яичных белков

Этот рецепт стимулятора роста подойдет для комнатных растений. Чтобы его приготовить, нужно размешать 2 яичных белка в 200 мл теплой воды и дать им настояться в течение недели.

Затем настой нужно развести водой в соотношении 1:10 и полить растения. После такой подкормки цветы буквально оживут.

Стоит отметить, что запах от яичного настоя будет не очень приятным, поэтому лучше готовить средство в хорошо проветриваемом помещении.

Ранее Главред писал, что корица - это хорошее удобрение для комнатных цветов и растений в саду и огороде. Эта специя работает как естественный укоренитель, стимулирует рост, борется с вредителями и болезнями.

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