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Защитим кожу от непогоды: 5 главных правил осеннего ухода за кожей

18 сентября 2021, 04:45

Состояние кожи меняется во время перехода между сезонами. Она становится сухой или, наоборот, более жирной с высыпаниями.

Осенний уход за кожей / Instagram / @johannelandbo

Дерматологи и косметологи убеждены, что осенью за кожей следует ухаживать как никогда. Это действительно лучшее время для большинства манипуляций с кожей – начиная с домашнего ухода и заканчивая профессиональными процедурами.

Состояние кожи меняется во время перехода между сезонами. Она становится сухой или, наоборот, более жирной с высыпаниями. Именно поэтому осенью так важно поменять привычную бьюти-рутину и запастись новыми уходовыми средствами.

Как ухаживать за кожей осенью

  • Смените очищающее средство

Если летом тоники и легкие лосьоны на основе спирта нейтрализовали жирный блеск на коже, то осенью стоит отдать предпочтение мягким очищающим средствам с кремовой текстурой. Ведь пересушивать дерму нельзя. Эффективными для умывания являются пенка, гидрофильное масло, а также молочко для демакияжа.

Для осени подойдет энзимный пилинг обладательницам нормальной кожи нужно делать 1 раз в неделю, а жирной – 2 раза в неделю, сухой коже понадобится пилинг не чаще 1 раза в 2 недели. Процедура поможет избавиться от отмерших частей дермы, что предотвратит появление высыпаний.

  • Понадобятся кислоты

В осеннюю бьюти-рутину стоит включить осветляющие средства, которые будут бороться с пигментными пятнами. Также не забудьте позаботиться об омоложении лица. Пригодятся кислотные пилинги и кремы. Добавим, что выбор кислот надо доверить врачу-косметологу. К тому же специалист сможет провести вам профессиональный пилинг.

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  • Регулярное увлажнение

Вместо легкого увлажняющего крема, которым вы пользовались летом, понадобятся более жирные текстуры. Для лучшего эффекта дважды в неделю используйте маски для лица – профессиональные или домашние.

Маски, которые можно купить в косметической лавке, должны содержать гиалуроновую кислоту, чтобы увлажнить глубокие слои дермы, избавить ее от ощущения сухости и стянутости.

Осенние проблемы с кожей / Фото из инстаграма @johannelandbo
  • Не пренебрегайте питательными кремами

Кроме увлажняющего крема с плотной текстурой, коже нужен еще и питательный. В частности, если есть необходимость избавиться от конкретных проблем на лице, то используйте специальные сыворотки, которые может посоветовать косметолог.

  • Защищайте капилляры

Когда на улице становится холодно, то капилляры расширяются. Чтобы не иметь такой красной паутинки или звездочек на лице, заранее наносите защитный крем, который еще называют cold-кремом. А розовый цвет на щеках исчезнет, если пользоваться средствами с пометкой "от купероза".

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