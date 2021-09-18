Защитим кожу от непогоды: 5 главных правил осеннего ухода за кожей

Осенний уход за кожей / Instagram / @johannelandbo

Дерматологи и косметологи убеждены, что осенью за кожей следует ухаживать как никогда. Это действительно лучшее время для большинства манипуляций с кожей – начиная с домашнего ухода и заканчивая профессиональными процедурами.

Состояние кожи меняется во время перехода между сезонами. Она становится сухой или, наоборот, более жирной с высыпаниями. Именно поэтому осенью так важно поменять привычную бьюти-рутину и запастись новыми уходовыми средствами.

Как ухаживать за кожей осенью

Смените очищающее средство

Если летом тоники и легкие лосьоны на основе спирта нейтрализовали жирный блеск на коже, то осенью стоит отдать предпочтение мягким очищающим средствам с кремовой текстурой. Ведь пересушивать дерму нельзя. Эффективными для умывания являются пенка, гидрофильное масло, а также молочко для демакияжа.

Для осени подойдет энзимный пилинг обладательницам нормальной кожи нужно делать 1 раз в неделю, а жирной – 2 раза в неделю, сухой коже понадобится пилинг не чаще 1 раза в 2 недели. Процедура поможет избавиться от отмерших частей дермы, что предотвратит появление высыпаний.

Понадобятся кислоты

В осеннюю бьюти-рутину стоит включить осветляющие средства, которые будут бороться с пигментными пятнами. Также не забудьте позаботиться об омоложении лица. Пригодятся кислотные пилинги и кремы. Добавим, что выбор кислот надо доверить врачу-косметологу. К тому же специалист сможет провести вам профессиональный пилинг.

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Регулярное увлажнение

Вместо легкого увлажняющего крема, которым вы пользовались летом, понадобятся более жирные текстуры. Для лучшего эффекта дважды в неделю используйте маски для лица – профессиональные или домашние.

Маски, которые можно купить в косметической лавке, должны содержать гиалуроновую кислоту, чтобы увлажнить глубокие слои дермы, избавить ее от ощущения сухости и стянутости.

Осенние проблемы с кожей / Фото из инстаграма @johannelandbo

Не пренебрегайте питательными кремами

Кроме увлажняющего крема с плотной текстурой, коже нужен еще и питательный. В частности, если есть необходимость избавиться от конкретных проблем на лице, то используйте специальные сыворотки, которые может посоветовать косметолог.

Защищайте капилляры

Когда на улице становится холодно, то капилляры расширяются. Чтобы не иметь такой красной паутинки или звездочек на лице, заранее наносите защитный крем, который еще называют cold-кремом. А розовый цвет на щеках исчезнет, если пользоваться средствами с пометкой "от купероза".

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