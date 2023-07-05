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Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

Алёна Воронина
5 июля 2023, 06:45
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Часто не только рядовые украинцы, но и владельцы таких заведений допускают очень распространенную ошибку в употреблении этого слова.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр"/ скрин

Очень часто нас мучают сомнения, как правильно сказать – "я пішов/ пішла у торгОвельний центр", чи "у торгІвельний центр". Ошибку в употреблении этого слова совершают даже владельцы таких заведений, поэтому нередко вывески с названием выглядят довольно забавно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какой вариант слова правильный, и как не допускать серьезной ошибки.

"Сегодня предлагаю раз и навсегда выяснить, как правильно сказать – "торгОвельний" или "торгІвельний центр". Это действительно проблема, потому что сейчас очень много таких заведений пестрят ошибками. Только "торгОвельний", и точка", – подчеркнул Авраменко.

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Он объяснил, от чего зависит написание в таких словах буквы "о" или "і".

"Запомните, когда слог открыт, то есть заканчивается на гласный звук, то употребляем "о": "солі", "коня", "торговельний". А если слог закрыт, то есть заканчивается на согласный звук, то тут уже надо употреблять "і". Посмотрите: "сіль" (ибо оканчивается на согласный "ль"), "кінь", "торгівля". Итак, "торгівля", потому что закрытый склад, а "торговельний" или "торговий" – потому что открытый", – отметил языковед.

Раньше Авраменко объяснил, как правильно говорить – "крапка" или "точка". Языковед рассказал, есть ли в украинском языке слово "точка", что оно на самом деле означает и в каких случаях его используют.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина". Оказывается, одно из этих слов можно употреблять не всегда. Часто оно является нежелательным.

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