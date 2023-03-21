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Как правильно поливать фикус, чтобы он не "полысел"

21 марта 2023, 05:31
Фикусы могут выживать в условиях с низкой освещенностью и влажностью. Они могут стать украшением любого интерьера - как дома, так и в офисе.
Фикус
Зеленые листья фикуса добавят свежести в любое помещение / Фото pixabay.com, Википедия

Фикус - популярное комнатное растение среди цветоводов. Благодаря своей неприхотливости он выживет как в офисе, так и в квартире даже у самого нерадивого хозяина.

Фикусы могут комфортно себя чувствовать в условиях с низкой освещенностью и влажностью, поэтому их широко используют для украшения интерьеров. Его зеленые листья добавят свежести в любое помещение.

К слову, фикусу уже более 2000 лет, он считался символом богатства, процветания и долголетия в различных культурах. В Древнем Египте его считали священным растением, а в Индии использовали в качестве амулета. Среди популярных видов фикуса можно назвать Ficus elastica (резиновое дерево), Ficus benjamina (бенджамина), Ficus lyrata (фикус лирата) и Ficus microcarpa (фикус микрокарпа). Эти виды имеют красивую зеленую листву и могут вырастать до значительных размеров.

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В целом, фикусы популярны благодаря простоте выращивания, что делает их отличным выбором для дома или офиса. Впрочем, совсем не заботиться о фикусе не получится. Иногда с этим растением возникают проблемы. Чтобы их избежать, стоит разобраться, как ухаживать за фикусом.

Чего боится фикус

На рост и здоровье фикуса могут повлиять несколько факторов:

1. Недостаток света. Если фикус находится в темном месте, то он может перестать расти и начать терять листья.

2. Недостаток воды. Если фикусу не хватает влаги, то его листья начнут увядать и опадать.

3. Холодные температуры. Фикусам не нравятся резкие перепады температуры, особенно если они длительные.

4. Изменения в условиях содержания. Например, если ваш фикус привык к определенным условиям содержания (например, к определенной температуре или влажности), то резкие изменения могут вызвать у него стресс.

Как понять, что пора поливать фикус

Правильный полив - залог здоровья и красоты любого растения. Самый простой способ определить, что ваш фикус хочет пить - это проверить верхний слой грунта на сухость. Для этого просто ощупайте его пальцами. Если грунт кажется сухим, то, скорее всего, пора поливать фикус.

Если вы не уверены, нужно ли поливать фикус, проверьте вес горшка - если он легкий, то скорее всего растение нуждается в поливе.

Еще один способ - визуальное наблюдение за растением. Когда фикус нуждается в воде, его листья начинают вянуть и становятся мягкими. Кроме того, у фикуса может появиться желтый оттенок на листьях.

Как правильно поливать фикус

Цветоводы рекомендуют поливать фикус умеренно - грунт должен подсыхать между поливами. Как правило, фикус нужно поливать раз в неделю или две, в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении.

Кроме того, желательно регулярно опрыскивать листву водой или использовать увлажнители воздуха.

Чем можно поливать фикус

Для полива фикуса можно использовать обычную воду комнатной температуры. Если вода из крана содержит много хлора или других химических веществ, то ее нужно отстоять на открытом воздухе не менее 24 часов. Это позволит избавиться от химических добавок и сделать воду более мягкой.

В каком месте должен стоять фикус

Если фикус выращивается внутри помещения, то его следует ставить на место, где будет достаточно света, но не прямых солнечных лучей. Идеальное место - подоконник не на южной стороне или же место вблизи окна, где есть достаточный доступ к свету.

Так как фикус боится сквозняков, его лучше ставить вдали от дверей и окон, через которые может проходить холодный воздух.

Чем удобрять фикус

Даже без частых подкормок фикус может вырасти здоровым и красивым. Чтобы подкормить растение, используйте универсальное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий.

Удобряют фикус весной и до конца лета. В это время растение активно растет и нуждается в дополнительных питательных веществах.

Зимой фикус находится в состоянии покоя и не нуждается в дополнительных питательных веществах.

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