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Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жару

Дмитрий Видоменко
22 июня 2023, 15:25 обновлено 22 июня, 15:25
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Мало кто из людей ни разу не думал: "Как правильно хранить хлеб летом?". Главред решил разобраться в этом вопросе.
Хлеб
Хлеб / коллаж Главред, instagram.com/katsyarynakipnis/juliakarpovets/

Эксперты по пищевым продуктам утверждают, что люди не должны хранить хлеб в своих обычных хлебницах во время жары, поскольку теплый воздух может привести к тому, что еда начинает быстро плесневеть, сообщает британский портал Mirror.

Лайфхаки как хранить хлеб

По словам эксперта по вопросам питания Бирджит Брендел, стандартная хлебница – это одно из худших мест для хранения хлеба во время жары. Причем распространенное утверждение ‒ мол, можно ли хранить хлеб не в холодильнике ‒ в реальности работает вовсе не так просто, как кажется людям. Дело в том, что в холодильниках воздух часто бывает влажный и сырой, а хлебу важна сухость.

"Когда хлеб хранится при низких температурах около 0 градусов по шкале Цельсия или ниже, влага поднимается на поверхность корочки, где она испаряется, что приводит к изменению веса и вкуса", ‒ утверждает эксперт.

Брендел говорит, что летом желательно хранить хлеб в керамических либо глиняных сосудах, поскольку те пропускают воздух и обеспечивают обмен воздухом и влажностью, сохраняя выпечку свежей как можно дольше.

Биргит также пояснила, что хранение хлеба в холодильнике может быть "губительным" для "консистенции и вкуса" буханки.

Хлеб
Хлеб / коллаж Главред, podgornay_photo/

Как хранить хлеб без хлебницы

Брендел также не рекомендует хранить хлеб в бумажном или полиэтиленовом пакете в жаркую погоду, поскольку такие пакеты не обеспечивают циркуляцию воздуха, которая "необходима" для долгого хранения буханки.

"Полиэтиленовые пакеты замедляют скорость высыхания хлеба, что увеличивает риск накопления влаги и появления плесени", ‒ говорит эксперт.

Влага в хлебе также скорее всего улетучивается и попадает в пластик, в результате чего он становится рассадником микробов.

Если же люди хотят сохранить свежую буханку, то сразу того, как они начали ее нарезать, следует класть хлеб в сосуд срезом вниз ‒ только такой метод как можно дольше сохранит его свежим.

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