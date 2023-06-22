Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жару

Эксперты по пищевым продуктам утверждают, что люди не должны хранить хлеб в своих обычных хлебницах во время жары, поскольку теплый воздух может привести к тому, что еда начинает быстро плесневеть, сообщает британский портал Mirror.
Лайфхаки как хранить хлеб
По словам эксперта по вопросам питания Бирджит Брендел, стандартная хлебница – это одно из худших мест для хранения хлеба во время жары. Причем распространенное утверждение ‒ мол, можно ли хранить хлеб не в холодильнике ‒ в реальности работает вовсе не так просто, как кажется людям. Дело в том, что в холодильниках воздух часто бывает влажный и сырой, а хлебу важна сухость.
"Когда хлеб хранится при низких температурах около 0 градусов по шкале Цельсия или ниже, влага поднимается на поверхность корочки, где она испаряется, что приводит к изменению веса и вкуса", ‒ утверждает эксперт.
Брендел говорит, что летом желательно хранить хлеб в керамических либо глиняных сосудах, поскольку те пропускают воздух и обеспечивают обмен воздухом и влажностью, сохраняя выпечку свежей как можно дольше.
Биргит также пояснила, что хранение хлеба в холодильнике может быть "губительным" для "консистенции и вкуса" буханки.
Как хранить хлеб без хлебницы
Брендел также не рекомендует хранить хлеб в бумажном или полиэтиленовом пакете в жаркую погоду, поскольку такие пакеты не обеспечивают циркуляцию воздуха, которая "необходима" для долгого хранения буханки.
"Полиэтиленовые пакеты замедляют скорость высыхания хлеба, что увеличивает риск накопления влаги и появления плесени", ‒ говорит эксперт.
Влага в хлебе также скорее всего улетучивается и попадает в пластик, в результате чего он становится рассадником микробов.
Если же люди хотят сохранить свежую буханку, то сразу того, как они начали ее нарезать, следует класть хлеб в сосуд срезом вниз ‒ только такой метод как можно дольше сохранит его свежим.
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