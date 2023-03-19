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Черный хлеб vs белый хлеб: какой продукт может продлить вашу жизнь

19 марта 2023, 15:29
Черный хлеб является хорошим источником пищевых волокон, особенно с учетом низкого содержания углеводов.
Цены на муку, цены на хлеб
Цены на муку, цены на хлеб / pixabay

Черный хлеб — это вкусная смесь цельного зерна и пшеницы, которая может быть отличным источником многих питательных веществ, включая магний, железо, витамин B3 и пищевые волокна.

Он также может иметь некоторые преимущества для здоровья в предотвращении некоторых заболеваний, таких как диабет, рак и сердечные заболевания. Вот несколько причин, почему черный хлеб лучше.

Чем полезен и вреден черный хлеб

Он содержит много клетчатки

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Любой, кто что-либо знает о питании, знает, что клетчатка необходима для хорошего здоровья и долгосрочного контроля веса. Хотя это не может полностью помочь кому-то похудеть, это может помочь контролировать вес, предотвращая переедание.

Черный хлеб является хорошим источником пищевых волокон, особенно с учетом низкого содержания углеводов. Он может помочь вам есть меньше пищи и сделать лучший выбор продуктов, чтобы свести к минимуму тягу к сладкому.

хлеб
Черный хлеб / ua.depositphotos.com

Черный хлеб может быть отличным источником железа

Железо является важным минералом, который помогает красным кровяным тельцам переносить кислород по всему телу. В то время как многие люди думают, что они получают достаточное количество железа из своего рациона, они получают лишь незначительное количество железа из своих пищевых привычек. Черный хлеб является отличным источником этого минерала, и его частое употребление поможет вам чувствовать себя намного лучше.

Черный хлеб может иметь противораковые свойства

Как и большинство злаков, черный хлеб содержит большое количество антиоксидантов, которые, как считается, обладают противораковыми свойствами. Это, скорее всего, верно, если вы едите хлеб регулярно, а не только изредка.

Черный хлеб может иметь защитные свойства против диабета

Диабет — это большой убийца, который в наши дни находится на "пике популярности". Делать что-либо, чтобы снизить вероятность развития этого заболевания, намного лучше, чем ничего не делать. Важно отметить, что черный хлеб может помочь в лечении диабета. Как? Путем повышения уровня сахара в крови.

Соблюдая диету с высоким содержанием клетчатки и цельного зерна, вы можете помочь стабилизировать уровень сахара в крови, который имеет решающее значение для предотвращения диабета. На вопрос о том, какой хлеб самый полезный для здоровья, можно ответить, что это черный хлеб.

Черный хлеб может помочь контролировать уровень холестерина

Употребление черного хлеба может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, что важно для всех, у кого есть проблемы с этим. Если вы один из тех, кто должен принимать статины для контроля уровня холестерина, употребление черного хлеба может быть для вас еще более важным.

В нем нет углеводов

Нет никаких сомнений в том, что в черном хлебе нет чистых углеводов. Это отличный способ насладиться хлебом, не беспокоясь об углеводах.

Черный хлеб может помочь с потерей веса

Наконец, черный хлеб может помочь с потерей веса, если он включен в хорошую программу похудения. Он содержит много клетчатки и других питательных веществ, которые помогут вам дольше чувствовать себя сытым при употреблении бутерброда из черного хлеба. Это может помешать вам снова есть слишком рано и помочь вам похудеть.

В чем разница между белым и черным хлебом

Черный хлеб

  • Черный хлеб сделан из частей зерен пшеницы: отрубей, эндосперма и зародыша. Поэтому ответ на вопрос: "почему чёрный хлеб черный" - простой. Потому, что то, из чего он сделан является коричневого цвета.
  • Черный хлеб изготавливается из цельнозерновой муки, то есть зерна пшеницы не обрабатываются для удаления отрубей и зародышей.
  • Он более питателен, так как содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем белый хлеб, поскольку сделан из цельнозерновой муки.
  • Он не такой мягкий, как белый хлеб, так как содержит отруби.
  • Практически не обрабатывается.
  • В него не добавляют витамины и минералы, так как он и так содержит достаточное количество питательных веществ естественным образом.

Белый хлеб

  • Белый хлеб производится из эндосперма зерен пшеницы, что придает ему характерный белый цвет.
  • Белый хлеб производится из рафинированной пшеничной муки, то есть зерна пшеницы обрабатываются для удаления отрубей и зародышей.
  • Он менее питателен, чем черный хлеб, так как при его обработке из него удаляется клетчатка.
  • Он мягче черного хлеба, так как в нем отсутствуют отруби и зародыши.
  • Он сильно переработан и в основном содержит крахмал.
  • Витамины и минералы добавляются, чтобы сделать его более питательным, поскольку он не содержит никаких питательных веществ естественным образом.
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