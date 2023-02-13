Почему нельзя ломать хлеб и кто его должен резать: старинные приметы

Приметы про хлеб − очень давняя история, которая берет свое начало во тьме веков. Главред специально для своих читателей разобрался в теме.

Приметы по поводу хлеба очень и очень древние. / bour3 / David Lebovitz / flickr.com/

Хлеб бывает разный. То строгий ржаной, то хмельной и сладкий. Но еще из глубин веков к нам пришли различные традиции, которые гласят– никак нельзя пускать тему "Как правильно резать хлеб приметы" на самотек. Немного детальнее расскажем о них.

Почему нельзя ломать хлеб

Еще во времена, когда люди массово верили в Перуна, Даждьбога и Ярило, было принято – нельзя во время застолий ломать хлеб. Тогда люди верили – тот торопыга, кто ломает хлеб, точно также и ломает свою судьбу. Ведь если отламывать куски хлеба руками, то крошки обильно будут падать на стол и пол – да так, что их не соберешь потом и не скормишь птицам или домашним животным. Это уже не говоря о том, что бесцельно пропавший хлеб, верили люди, притягивает в семью болезни и нищету.

Кто должен резать хлеб в доме

Тут народные традиции никакой эмансипации женской не признают – брать нож и резать хлеб в доме должны исключительно мужчины. Причем даже в обычные дни, не говоря уже о праздничных застольях (в дни, например, церковных праздников). Особенно доставалось праздничному караваю. Более того, его нужно было резать только особым ножом. Хозяин дома (чистый, вымытый, в праздничной рубахе) брал свеженаточенный нож в правую руку и начинал резать − с хлебной головы Именно так называли приподнятую часть каравая. Но и это еще не все. В отдельных землях бытовал еще более сложный обычай. Прежде чем резать хлеб для гостей, чад и домочадцев, хозяин дома обязан был выйти босой на улицу ранним утром − и вставать четко в лучах восходящего солнца. А потом, опять же, босиком пробежаться по росе. И только потом, приобщившись, так сказать, к природе, мог приступать к резке каравая. И это якобы обеспечивало всем, кто съест до захода солнца хотя бы кусочек этого каравая, долгую жизнь и крепкое здоровье.

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Как нужно обращаться с хлебом

Ни в коем случае не покупайте много хлеба впрок – и денег сэкономите, и продукт не испортите (в ином случае излишек хлеба наверняка засохнет);

Не помещайте хлеб в полиэтиленовые пакеты. Исключительно в специальной хлебнице либо в миске, под которой лежит чистая тканевая салфетка;

Никак нельзя отрезать от батона или буханки сразу много кусочков (только по необходимости);

Если у вас накопилось много черствого хлеба, то используйте его для гренок, сухариков либо для изготовления котлет.

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