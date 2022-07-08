Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевта / Miguel de Ozarko / Arran addy / flickr.com

С 24 февраля, дня начала полномасштабной военной агрессии России и против Украины, каждый из украинцев что-нибудь потерял ‒ работу, дом, или, самое страшное, близких людей. Известный психотерапевт Олег Чабан рассказал в комментарии "Сніданку з 1+1" - что нужно делать, чтобы пережить такие утраты.

Потеря на самом деле заложена в программе нашей жизни, потому что мы всегда что-то теряем, начиная с детства, но то, что происходит сейчас - это очень большие потери. Поэтому разрушенное имущество – это потеря. Смерть близких – это потеря, которая считается сильнейшей стрессовой ситуацией в жизни человека, утверждает Чабан.

Специалист говорит, что не нужно забывать ‒ человеческая биология, человеческая генетическая программа направлена на продление жизни. И даже после величайших страданий люди способны дальше жить, смеяться, радоваться, зачинать и рожать детей.

Чабан выделил топ-5 методов, с помощью которых можно переживать утраты либо помогать это делать другим:

Быть рядом. Не просто раз позвонить и посочувствовать для проформы, а, по возможности, быть рядом реально. Люди ‒ очень социальные существа. И для нас важно, когда человек берет другого за руку. Такой контакт намного важнее, чем многие слова, произнесенные по телефону. Не сравнивать с собственным опытом. Никогда нельзя говорить: "Я тоже проходил через это". Такая фраза, как правило, воспринимается эгоистично. Человек начинает говорить о своих горестях и отстраняется от другого, которому нужна помощь. Меньше слов – больше дела. Тут просто, даже элементарно ‒ всего лишь нагреть чай, предложить поесть человеку и так далее. В идеале хорошо бы уговорить человека снова делать привычные и рутинные вещи. Не говорить: "Ты с этим справишься". Эта фраза очень эгоистична и стереотипна. Мы не знаем и не чувствуем, что реально человек переживает. Поэтому лучше молчать и просто быть рядом. Не искать смысл трагедии, которая произошла.

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Напомним, ранее известный психолог Анна Панфилова дала детальные рекомендации людям - по поводу того, как не сделать больно человеку, который переживает горе.

До того известный военный психолог и эксперт в сфере информационно-психологических операций и контрразведовательной защиты Олег Покальчук объяснил, зачем русские убивают и насилуют мирных жителей Украины.

"Понять, воспринять, пережить – невозможно. Наша психика протестует против этого. Именно поэтому я задаю вопрос: как вместить в голову. Или, может, не нужно вмещать вообще? Начнём с третьей составляющей. Нам всем нужно очень скоро избавиться от романтических представлений о том, как воюет война. Вся эта беллетризация – кинематографическая и книжная – создавалась с учетом чувств зрителя, и в ней не должно быть травматических сцен. А война из таких сцен и складывается в основном", - говорил специалист.

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