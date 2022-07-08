УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевта

8 июля 2022, 20:03

Известный психотерапевт Олег Чабан составил топ-5 советов, которые помогут людям пережить тяжелые утраты - работы, жилья или кончины близких людей.

Психолог, утрата
Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевта / Miguel de Ozarko / Arran addy / flickr.com

С 24 февраля, дня начала полномасштабной военной агрессии России и против Украины, каждый из украинцев что-нибудь потерял ‒ работу, дом, или, самое страшное, близких людей. Известный психотерапевт Олег Чабан рассказал в комментарии "Сніданку з 1+1" - что нужно делать, чтобы пережить такие утраты.

Потеря на самом деле заложена в программе нашей жизни, потому что мы всегда что-то теряем, начиная с детства, но то, что происходит сейчас - это очень большие потери. Поэтому разрушенное имущество – это потеря. Смерть близких – это потеря, которая считается сильнейшей стрессовой ситуацией в жизни человека, утверждает Чабан.

Специалист говорит, что не нужно забывать ‒ человеческая биология, человеческая генетическая программа направлена на продление жизни. И даже после величайших страданий люди способны дальше жить, смеяться, радоваться, зачинать и рожать детей.

Чабан выделил топ-5 методов, с помощью которых можно переживать утраты либо помогать это делать другим:

  1. Быть рядом. Не просто раз позвонить и посочувствовать для проформы, а, по возможности, быть рядом реально. Люди ‒ очень социальные существа. И для нас важно, когда человек берет другого за руку. Такой контакт намного важнее, чем многие слова, произнесенные по телефону.
  2. Не сравнивать с собственным опытом. Никогда нельзя говорить: "Я тоже проходил через это". Такая фраза, как правило, воспринимается эгоистично. Человек начинает говорить о своих горестях и отстраняется от другого, которому нужна помощь.
  3. Меньше слов – больше дела. Тут просто, даже элементарно ‒ всего лишь нагреть чай, предложить поесть человеку и так далее. В идеале хорошо бы уговорить человека снова делать привычные и рутинные вещи.
  4. Не говорить: "Ты с этим справишься". Эта фраза очень эгоистична и стереотипна. Мы не знаем и не чувствуем, что реально человек переживает. Поэтому лучше молчать и просто быть рядом.
  5. Не искать смысл трагедии, которая произошла.

Читайте такжеЗдоровое ли у меня чувство вины: психолог рассказала, как отличить невроз от нормального состояния

Напомним, ранее известный психолог Анна Панфилова дала детальные рекомендации людям - по поводу того, как не сделать больно человеку, который переживает горе.

До того известный военный психолог и эксперт в сфере информационно-психологических операций и контрразведовательной защиты Олег Покальчук объяснил, зачем русские убивают и насилуют мирных жителей Украины.

"Понять, воспринять, пережить – невозможно. Наша психика протестует против этого. Именно поэтому я задаю вопрос: как вместить в голову. Или, может, не нужно вмещать вообще? Начнём с третьей составляющей. Нам всем нужно очень скоро избавиться от романтических представлений о том, как воюет война. Вся эта беллетризация – кинематографическая и книжная – создавалась с учетом чувств зрителя, и в ней не должно быть травматических сцен. А война из таких сцен и складывается в основном", - говорил специалист.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
психотерапевт война России и Украины психология
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

Реклама
19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

17:31

Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал срокиВидео

Реклама
16:59

Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФВидео

16:58

Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"Видео

16:46

Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину летаВидео

16:40

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:34

Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетнейВидео

16:33

"Город на грани катастрофы": Гайдай рассказал о ситуации в СеверодонецкеВидео

16:08

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

15:57

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажамиВидео

15:54

"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

15:49

Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в УкраинеВидео

15:31

Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

15:26

Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

15:18

"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУВидео

15:17

"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

14:56

Смородина сбрасывает ягоды: как спасти урожай

14:51

Следующий британский премьер будет точно антироссийским: Собчак указала на разницу ценностей РФ с миром

14:30

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: генерал США объяснил "законную цель" ВСУВидео

14:15

"РФ вынуждена будет сесть за стол переговоров": Зеленский рассказал об окончании войны в 2022 годуВидео

14:07

6 способов спастись от жары: как охладить комнату без кондиционера

14:04

Джамала станет участницей польских "Танцев со звездами"

Реклама
13:59

Новый "жест доброй воли" РФ: ударом по своим взорван склад с БК вместе с оккупантамиВидео

13:51

Мощно накрыли огнем: российские журналисты оконфузились и слили позиции оккупантов на ДонбассеВидео

13:22

Склад боеприпасов РФ стерли в порошок: ВСУ ударили по оккупантам в Новой КаховкеВидео

13:22

Кличко помогал: экс-секретарь СНБО Данилюк приехал на свою свадьбу на инвалидной коляскеВидео

13:19

Сделал "шаг доброй воли": в Украине уничтожен подпоковник из Улан-Удэ

13:19

Меладзе вернул себе бывшую жену

12:45

Украина поплывет и превратится в "Сахару": синоптики предупредили о невыносимой погодеВидео

12:40

Стреляют себе в ноги и не хотят воевать: оккупант рассказал о настроениях в армии РФВидео

12:33

Зеленский рассказал, что сказал бы Путину при встрече: "сегодня он может завершить войну"Видео

12:03

Бабушка оценила: внучка Ротару с грудью нараспашку прогулялась улицами Беверли-Хиллс

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять