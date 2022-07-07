Как получить ведро смородины с куста: хитрости, которые помогут повысить урожайность

Чем подкормить черную смородину, чтобы ягоды были крупнее / Фото pixabay.com ​

Смородина - чрезвычайно полезная и вкусная ягода. Многие пытаются выращивать ее в своем саду, но получить богатый урожай получается далеко не у каждого садовода. Что сделать, чтобы получить большой урожай смородины? Залог успеха - это правильный полив и подкормки, а также своевременная обрезка кустов и защита от морозов и вредителей.

Где любит расти черная смородина

Если вы решили выращивать смородину, то прежде всего стоит найти для нее правильное место на дачном участке. Если сад не очень большой, то посадить черную смородину можно под плодовыми деревьями. Яблоки и груши - идеальные соседи для кустов. Главное - не сажать смородину вплотную к стволам, лучше отступить пару метров. Если кусты планируется располагать вдоль забора, то не следует их сажать ближе, чем в полутора метрах от него.

Кусты смородины нельзя садить очень близко друг к другу. Если расстояние будет менее одного метра, они будут затенять друг друга. Кроме того, будет хуже движение воздуха в кроне кустов и выше заболеваемость.

Опытные огородники говорят, что если посадить смородину на солнце, то ягоды будут меньше по размеру, но слаще, а если в легкой полутени - то крупнее, но кислее.

Еще один важный момент: не стоит черную смородину рассаживать по разным углам сада - она лучше плодоносит в компании подруг.

Участок для посадки смородины должен быть ровным. Возвышенности или низины категорически не подходят для этой ягоды.

Чтобы получить большой урожай смородины, сажайте по три саженца в яму. Тогда куст смородины будет мощнее и урожайнее. С таких кустов можно получить в 2-3 раза больше ягод, чем с одиноких.

Как поливать черную смородину

Черная смородина – влаголюбивый кустарник. Без полива смородина даст очень низкий урожай, ягоды будут мелкими и сухими, с толстой кожицей.

За сезон смородину достаточно полить всего три раза. Первый раз - во время активного роста зеленой массы и появления завязей (конец мая – начало июня), второй – когда на кусте созревают ягоды (конец июня) и третий - после сбора урожая.

Если лето засушливое, то кусты смородины рекомендуется поливать раз в 8-10 дней. Под каждый куст выливают по 4-5 ведер воды. После поливов необходимо прорыхлить землю между кустами, но не под ними, чтобы не повредить корни.

Как обрезать смородину осенью и весной

Каждый год поздней осенью со смородины обязательно нужно удалять старые, слабые и засохшие ветки.

В марте вырезаются подмерзшие за зиму и растущие вглубь куста ветви – им достается меньше света, ягоды на них будут мелкими и кислыми.

Если вы выращиваете молодой куст из собственного черенка, то его однолетние побеги не требуют сильной обрезки. Достаточно просто прищипывать на одну наружную почку, чтобы стимулировать рост боковых веточек.

Как обрезать смородину / iplants.ru/garden

Что любит смородина

Смородина любит, чтобы ее вкусно "кормили". Тогда и она не останется в долгу. Больше всего ей нравится крахмал.

Заботиться о хорошем урожае нужно начинать осенью. Когда все листья опадут, под каждый смородиновый куст нужно высыпать литровую банку золы. Также можно прикопать картофельную ботву или картофельные очистки. Они содержат калий, магний, фтор, железо и фосфор. Отходы будут разлагаться, постепенно насыщая ягодные кусты полезными веществами.

Приствольные круги вокруг смородины можно укрыть сорняками или скошенной травой.

Чем подкормить черную смородину, чтобы были крупные ягоды

Лучшая подкормка для смородины - это калийно-фосфорные удобрения. Калий делает ягоды слаще, а фосфор увеличивает их в размере. Чтобы приготовить подкормку, в 10 литрах воды нужно разбавить по 1 ст. ложке сернокислого калия и суперфосфата.

Если нужных удобрений нет, то весной для большого урожая смородины можно подкормить кусты обыкновенной древесной золой. На каждый куст понадобится 500 грамм золы. Ее рассыпают в 20-25 см от центральной части кустарника. В середине августа эту подкормку можно повторить.

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Хорошо действует на смородину и дрожжевая подкормка. С ней урожай будет большим, а ягоды - крупными и сладкими. Питательный раствор приготовить очень просто: в 10 л воды добавить 500 г пивных дрожжей и 50 г сахара. Компоненты тщательно перемешать и оставить бродить на 1-2 дня. Перед поливом землю вокруг кустов нужно порыхлить, чтобы удобрение быстрее достигло корней растения.

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