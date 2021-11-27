Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

Как пить, чтобы не было похмелья / kakprosto.ru

Близяться Новогодние праздники, которые в большинстве случаев не обходятся без спиртного. Для многих застолья заканчиваются головной болью и другими признаками похмелья.

Главред собрал действенные советы, чтобы утро на следующий день было действительно добрым.

Похмелье (похмельный синдром) — это ряд негативных симптомов, которые возникают вследствие злоупотребления алкоголем. Признаки данного состояния появляются после того, как уровень алкоголя в крови снижается. Как правило, это происходит на следующее утро после вечернего торжества.

Как предупредить похмелье?

Самым важным моментом является подготовка к застолью. Чтобы не страдать на следующий день, вы должны проделать ряд манипуляций.

Ешьте перед тем, как употреблять спиртные напитки

Не следует принимать алкоголь натощак. Если выпить спиртной напиток на голодный желудок, то он начнет быстро усваиваться и человек опьянеет за короткий промежуток времени.

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Поэтому перед употреблением алкоголя стоит покушать и лучше всего съесть пищу, содержащую жиры, например, кусочек сала или сливочного масла. Такие продукты создадут жировую пленку в желудке, и тем самым замедлят всасывание алкоголя, что может помочь пить без похмелья.

Тщательно относитесь к выбору алкоголя

Разные спиртные напитки содержат разное количество этанола, а также конгенеров. Конгенеры — это токсические химические вещества, включающие метанол, изопентан и ацетон. Алкоголь с высоким содержанием конгенеров провоцирует похмельный синдром.

К напиткам с высоким содержанием конгенеров относят:

красное вино;

виски бурбон;

коньяк;

текилу.

К алкоголю с низкими показателями конгенеров причисляют:

белое вино;

ром;

водку;

джин.

Кроме того, последние исследования показывают, что углекислый газ, образующий пузыри в некоторых видах алкоголя, например, шампанском заставляет пищеварительную систему быстрее усваивать алкоголь.

Выбирая в магазине спиртное помните, что некоторые напитки вызывают повышенный риск появления симптомов алкогольного похмелья.

Пейте в меру и не злоупотребляйте алкоголем

Практически каждый взрослый человек знает свою норму алкоголя, увеличение которой приводит к быстрому опьянению и провоцирует синдром похмелья на утро. Также во время вечеринок многие не контролируют количество употребляемых спиртных напитков. Такое поведение небезопасно: оно приводит к негативным последствиям для здоровья и является главной причиной похмелья. Не превышайте свою норму и не злоупотребляйте алкоголем.

Пейте много негазированной воды

Как известно, употребление спиртного вызывает обезвоживание и нарушает электролитный баланс, вследствие чего у человека могут проявиться такие симптомы похмелья как жажда, головная боль, усталость и сухость во рту.

Читайте такжеТренировка во время похмелья: врачи предупредили о смертельной опасностиОднако этого можно избежать, если чередовать прием алкогольных напитков со столовой негазированной водой. Газированные напитки, наоборот ускоряют усвоение алкоголя. Также воду нужно выпить перед началом праздничного торжества и по его окончанию.

Употребляйте сорбенты

Чтобы избежать похмелья, за 2-3 часа до или после употребления алкоголя нужно выпить сорбент. Данное средство помогает очистить организм от токсических веществ и способствует быстрому их выведению.

Похмелье - что делать

Если вам все-таки не удалось избежать интоксикации организма, то нужно с утра принять контрастный душ, выпить чая с сахаром или с медом. В течение дня употреблять как можно больше жидкости без газа, чтобы этанол быстрее выходил из организма. Также при похмелье лучше плотно поесть, даже если нет аппетита.

Ранее сообщалось, что чрезмерное употребление алкоголя регулярно сказывается на состоянии кожи лица человека. Об этом заявил косметолог и директор клиники эстетической медицины Иоаннис Лиакас. Медик также выделил еще несколько видимых признаков, которые указывают на наличие недуга. Так, поводом для беспокойства может стать характерный красный цвет лица, а также углубленные морщины, проступающие сосуды и появление большого количества черных или белых точек.