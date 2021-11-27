УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

27 ноября 2021, 05:05

Ценные советы, которые помогут вам пережить "отходняк".

похмелье, огурцы
Как пить, чтобы не было похмелья / kakprosto.ru

Близяться Новогодние праздники, которые в большинстве случаев не обходятся без спиртного. Для многих застолья заканчиваются головной болью и другими признаками похмелья.

Главред собрал действенные советы, чтобы утро на следующий день было действительно добрым.

Похмелье (похмельный синдром) — это ряд негативных симптомов, которые возникают вследствие злоупотребления алкоголем. Признаки данного состояния появляются после того, как уровень алкоголя в крови снижается. Как правило, это происходит на следующее утро после вечернего торжества.

Как предупредить похмелье?

Самым важным моментом является подготовка к застолью. Чтобы не страдать на следующий день, вы должны проделать ряд манипуляций.

Ешьте перед тем, как употреблять спиртные напитки

Не следует принимать алкоголь натощак. Если выпить спиртной напиток на голодный желудок, то он начнет быстро усваиваться и человек опьянеет за короткий промежуток времени.

Реклама

Поэтому перед употреблением алкоголя стоит покушать и лучше всего съесть пищу, содержащую жиры, например, кусочек сала или сливочного масла. Такие продукты создадут жировую пленку в желудке, и тем самым замедлят всасывание алкоголя, что может помочь пить без похмелья.

Тщательно относитесь к выбору алкоголя

Разные спиртные напитки содержат разное количество этанола, а также конгенеров. Конгенеры — это токсические химические вещества, включающие метанол, изопентан и ацетон. Алкоголь с высоким содержанием конгенеров провоцирует похмельный синдром.

К напиткам с высоким содержанием конгенеров относят:

  • красное вино;
  • виски бурбон;
  • коньяк;
  • текилу.

К алкоголю с низкими показателями конгенеров причисляют:

  • белое вино;
  • ром;
  • водку;
  • джин.

Кроме того, последние исследования показывают, что углекислый газ, образующий пузыри в некоторых видах алкоголя, например, шампанском заставляет пищеварительную систему быстрее усваивать алкоголь.

Выбирая в магазине спиртное помните, что некоторые напитки вызывают повышенный риск появления симптомов алкогольного похмелья.

Пейте в меру и не злоупотребляйте алкоголем

Практически каждый взрослый человек знает свою норму алкоголя, увеличение которой приводит к быстрому опьянению и провоцирует синдром похмелья на утро. Также во время вечеринок многие не контролируют количество употребляемых спиртных напитков. Такое поведение небезопасно: оно приводит к негативным последствиям для здоровья и является главной причиной похмелья. Не превышайте свою норму и не злоупотребляйте алкоголем.

Пейте много негазированной воды

Как известно, употребление спиртного вызывает обезвоживание и нарушает электролитный баланс, вследствие чего у человека могут проявиться такие симптомы похмелья как жажда, головная боль, усталость и сухость во рту.

Читайте такжеТренировка во время похмелья: врачи предупредили о смертельной опасностиОднако этого можно избежать, если чередовать прием алкогольных напитков со столовой негазированной водой. Газированные напитки, наоборот ускоряют усвоение алкоголя. Также воду нужно выпить перед началом праздничного торжества и по его окончанию.

Употребляйте сорбенты

Чтобы избежать похмелья, за 2-3 часа до или после употребления алкоголя нужно выпить сорбент. Данное средство помогает очистить организм от токсических веществ и способствует быстрому их выведению.

Похмелье - что делать

Если вам все-таки не удалось избежать интоксикации организма, то нужно с утра принять контрастный душ, выпить чая с сахаром или с медом. В течение дня употреблять как можно больше жидкости без газа, чтобы этанол быстрее выходил из организма. Также при похмелье лучше плотно поесть, даже если нет аппетита.

Ранее сообщалось, что чрезмерное употребление алкоголя регулярно сказывается на состоянии кожи лица человека. Об этом заявил косметолог и директор клиники эстетической медицины Иоаннис Лиакас. Медик также выделил еще несколько видимых признаков, которые указывают на наличие недуга. Так, поводом для беспокойства может стать характерный красный цвет лица, а также углубленные морщины, проступающие сосуды и появление большого количества черных или белых точек.

Автор: Сергей Кущ
viber
похмелье Новый год 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Как с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарииКак с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарии Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Ударят сильнейшие морозы: какой будет погода в Украине в декабреУдарят сильнейшие морозы: какой будет погода в Украине в декабре Ольга Сумская испугала фанатов неудачной пластикойОльга Сумская испугала фанатов неудачной пластикой
05:05

Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

04:44

Фитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

04:16

Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей

03:54

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

03:37

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

Реклама
03:15

Оля Полякова растаяла в страстных объятиях Олега Винника: "Отныне у нас большая любовь с Олегом"

02:53

Погода на выходные: потепление будет не единственным сюрпризом для украинцев в конце ноябряВидео

02:34

Катя Осадчая в одном полотенце показала мокрые изгибы упругого тела

02:14

Рейтинг Зеленского падает: политолог спрогнозировал, есть ли шансы у президента "выплыть"

01:52

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

01:34

Что будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетолога

01:16

Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

00:51

Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

26 ноября, пятница
23:56

Гордон пожалел Зеленского на шоу у ШустераВидео

23:50

Что будет с организмом, если есть макароны постоянно - ответ нутрициолога

23:32

В Киеве группа неизвестных со слезоточивым газом напала на популярный паб и избила охранниковВидео

23:07

Встрече быть: Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным и ЗеленскимВидео

22:46

В мире мгновенно рухнули цены на нефтьВидео

22:43

Диетолог объяснила, какие кукурузные хлопья "неправильные"

Реклама
22:21

"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугуВидео

21:54

Президентский университет: как будут учиться "люди будущего" и что им это будет стоитьВидео

21:42

Какой дешевый продукт для улучшает пищеварение - комментарий эксперта

21:32

Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"Видео

21:07

"Врут прямо в лицо": клиент ПриватБанка пожаловался на очередной обман компанииВидео

20:58

Большинство украинцев признают Голодомор геноцидом нашего народа – опрос

20:40

"Вызывающий беспокойство": ВОЗ оценила новый вариант коронавируса и дала ему названиеВидео

20:03

Неравнодушные поляки помогли украинцу найти потерянные деньги, которые он хотел выслать семье

19:55

Геомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные буриВидео

19:40

Учительница сыграла с восьмиклассниками в игру на раздеваниеВидео

19:21

Доисторические мумии рассыпаются при первом же контакте с реальностьюмнение

19:00

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 по футболуВидео

18:54

Все боятся моего второго срока, Гордон из штанов выбрасывается, позорище - ЗеленскийВидео

18:22

В "Укрзализныце" упростили покупку билетов на региональные поездаВидео

18:16

Ахметов прокомментировал заявление Зеленского о причастности к госперевороту

18:15

Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат ЛьвамВидео

18:11

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

18:08

Битва с РФ, ЧВК Вагнера, "война" с Ахметовым и конфликт с Бутусовым: главное из марафона ЗеленскогоВидео

18:04

С детской коляской шла оживленной трассой: пенсионерка в Днепре шокировала сетьВидео

17:32

Ода одиночеству и страсти: грязные танцы Макса Барских в новом клипе Tequila SunriseВидео

Реклама
17:20

"Из-за вас я не могу отдохнуть": Зеленский пригласил журналиста УП к себе на день рождения

17:10

Обязательная вакцинация от COVID-19: кого могут отстранить от работы с 9 декабряВидео

16:55

Зеленский обвинил Ахметова в госперевороте - курс еврооблигаций резко рухнул

16:41

"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языкеВидео

16:25

"Я крепкий парень, но...": о чем сожалеет президент Зеленский

16:19

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

16:13

"Люди не видят": Зеленский заявил о тысячах "посадок" в Украине

16:10

Новый штамм COVID-19 из ЮАР: чем он опасен и почему хуже "Дельты"

16:07

Военная операция ВСУ по Донбассу – не сценарий для Украины: Зеленский назвал главную цель КиеваВидео

16:00

"Мы говорим о черт знает чем": на пресс-конференции Зеленского поссорились журналистыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять