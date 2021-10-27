2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

Как встречать Новый год 2022 / ua.depositphotos.com/

2022 год по китайскому календарю принадлежит красивому и статному животному – тигру. В 12-летнем зодиакальном цикле восточного гороскопа тигр идет третьим. Те, кому посчастливилось родиться под покровительством большой полосатой кошки, отличаются жизнелюбием, непреодолимой тягой к приключениям и авантюрам. Они привыкли без страха и упрека принимать вызовы судьбы с гордо поднятой головой.

Согласно восточному календарю, год Черного Водяного Тигра будет энергичным, непредсказуемым и в каком-то смысле беспокойным. И в то же время будет наполнен интересными и захватывающими моментами. Удачным 2022 год станет для людей артистичных и любопытных, которые не боятся рисковать.

Стихией 2022 года станет вода, а самыми счастливыми месяцами май, июль и октябрь. Цифры, которые принесут удачу в 2022: 1, 3 и 4. 16 и 27 дни китайского лунного календаря станут самыми благоприятными.

Когда наступает год Черного Водяного Тигра по китайскому календарю

По восточному календарю новый 2022 год наступит 1 февраля. Таким образом, тигр вступает в свои права до 21 января 2023 года. Тигра сменит мягкий и пушистый Кролик.

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Как встречать 2022 год Черного Водяного Тигра

Тигр любит натуральность, поэтому нужно отдавать предпочтение декору из естественных материалов. Ну и, конечно же, украсить дом настоящей зеленой красавицей-елкой. Или хотя бы несколькими веточками. В украшении дома обращайте внимание на блестящие ленты и необычные украшения. Тигр очень любит свечи. Выбирайте изделия золотистых, серебристых и голубых оттенков.

В чем встречать Новый год 2022

Символ 2022 года – Черный Водяной Тигр – тот еще эстет. Чтобы его задобрить и привлечь на свою сторону удачу, нужно помнить, что он любит синий, оранжевый и серый цвета. Можно поэкспериментировать с песочными оттенками и голубой гаммой. Чтобы улучшить материальное благосостояние – выбирайте наряд золотистой или бронзовой гаммы. Привлечь в жизнь любовь поможет бирюзовый цвет. Достичь карьерных вершин – черный или синий наряды. Коричневый и фиолетовый цвета – не самое лучшее решение для празднования 2022 года. Повелитель года также оценит хищный, "тигриный" макияж. Особо смелые могут даже полностью войти в образ.

Стихия наступающего года – Вода. Выбирая украшения для новогодней ночи, можно остановить свой выбор на жемчуге, серебре или украшениях с изображениями обитателей моря.