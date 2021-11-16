Медик рассказал, какие признаки алкоголизма легко заметить на лице

Эксперт рассказал, какие признаки алкоголизма легко заметить на лице / Reuters

Чрезмерное употребление алкоголя регулярно сказывается на состоянии кожи лица человека. Об этом заявил в комментарии британскому порталу Express косметолог и директор клиники эстетической медицины Иоаннис Лиакас.

"Регулярное распитие спиртного может привести к нездоровому и тусклому цвету лица", — сказал он.

Помимо этого, Лиакас выделил еще несколько видимых признаков, которые указывают на наличие недуга. Так, поводом для беспокойства может стать характерный красный цвет лица, а также углубленные морщины, проступающие сосуды и появление большого количества черных или белых точек.

Кроме того, специалист отметил, что употребление спиртного всегда оказывает отрицательное влияние на качество кожи. По его словам, крайне важно вовремя купировать проблему, поскольку некоторые из вышеперечисленных симптомов легко могут привести к проблемам, требующим вмешательства врача.

Читайте такжеЧто случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки - ответ экспертов

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.