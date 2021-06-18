Как передать показания счетчиков воды, если случился сбой на сайте Киевводоканала / УНИАН

На сайте Киевводоканала случился сбой, из-за которого многие клиенты предприятия в последний день месяца не смогли передать показания счетчиков воды.

В итоге тем киевлянам, которые не смогли передать показания счетчика за воду, насчитали суммы в платежках по среднему тарифу, пишет Сегодня.

В Киевводоканале проблему отрицают. Но в соцсетях люди продолжают жаловаться на необходимость оплачивать завышенные счета из-за технической проблемы самой компании.

Читайте такжеУкраинцы могут остаться без горячей воды: в чем причинаВ ответ коммунальщики заявили, что по средним показателям насчитывают первые месяцы, а далее – по общедомовым. И предлагают своим клиентам передавать показания с 11-го числа каждого месяца – когда на их сервисе не бывает перегрузки.

При этом уточняется, что подавать показания счетчиков воды лучше после того, как прошла оплата предыдущего платежа.

Тарифы в Украине 2021

27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.

Ранее поставщики газа опубликовали тарифы на июнь 2021. Цены варьируются от 7,99 гривен до 11,89 гривен за кубометр. Детальнее читайте в нашем материале Названы новые цены на газ для населения: кто заплатит больше всех.

При этом эксперты прогнозируют, что тарифы на отопление вырастут в большинстве городов на 15-20%. Детальнее читайте в нашем материале Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине до конца июня еще остается прежним: Кабмин утвердил его в размере 1,68 гривен за киловатт.

Подорожание электроэнергии эксперты ожидают с июля – до 4 гривен за киловатт в зависимости от региона. Детальнее читайте в нашем материале В Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всех.