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Как передать показания счетчиков воды, если случился сбой на сайте Киевводоканала

18 июня 2021, 01:28
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Киевлянам, которые не смогли передать показания счетчика за воду, насчитали суммы в платежках по среднему тарифу.

Как передать показания счетчиков воды, если случился сбой на сайте Киевводоканала
Как передать показания счетчиков воды, если случился сбой на сайте Киевводоканала / УНИАН

На сайте Киевводоканала случился сбой, из-за которого многие клиенты предприятия в последний день месяца не смогли передать показания счетчиков воды.

В итоге тем киевлянам, которые не смогли передать показания счетчика за воду, насчитали суммы в платежках по среднему тарифу, пишет Сегодня.

В Киевводоканале проблему отрицают. Но в соцсетях люди продолжают жаловаться на необходимость оплачивать завышенные счета из-за технической проблемы самой компании.

Читайте такжеУкраинцы могут остаться без горячей воды: в чем причинаВ ответ коммунальщики заявили, что по средним показателям насчитывают первые месяцы, а далее – по общедомовым. И предлагают своим клиентам передавать показания с 11-го числа каждого месяца – когда на их сервисе не бывает перегрузки.

При этом уточняется, что подавать показания счетчиков воды лучше после того, как прошла оплата предыдущего платежа.

Как передать показания счетчиков воды, если случился сбой на сайте Киевводоканала

Тарифы в Украине 2021

27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.

Ранее поставщики газа опубликовали тарифы на июнь 2021. Цены варьируются от 7,99 гривен до 11,89 гривен за кубометр. Детальнее читайте в нашем материале Названы новые цены на газ для населения: кто заплатит больше всех.

При этом эксперты прогнозируют, что тарифы на отопление вырастут в большинстве городов на 15-20%. Детальнее читайте в нашем материале Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине до конца июня еще остается прежним: Кабмин утвердил его в размере 1,68 гривен за киловатт.

Подорожание электроэнергии эксперты ожидают с июля – до 4 гривен за киловатт в зависимости от региона. Детальнее читайте в нашем материале В Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всех.

новости Киева ЖКХ холодная вода горячая вода Киевводоканал услуги ЖКХ
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