Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

Как очистить кухню от жира / коллаж Главред

Жирные пятна можно без преувеличения назвать самыми распространенными и сложными. Для многих хозяек это сущий кошмар.

Главред собрал самые рабочие способы, чтобы с ними справится.

Лимонная кислота или лимон

Возьмите 15 г лимонной кислоты, пару капелек любого моющего средства и добавьте их в 1 литр теплой воды. Мягкую губку или ткань намочите в полученной смеси и тщательно потрите поверхность. Далее снова намочите поверхность и оставьте ее на полчаса, после чего вымойте поверхность теплой водичкой.

Можно поступить проще - порежьте свежий лимон на дольки и протрите самые жирные пятна цедрой с соком так, чтобы он стекал струйками вниз. Подождите не более 10 минут и мягким полотенцем, намоченным в теплой воде, протрите поверхность. Далее вытрите поверхность насухо бумажной салфеткой.

Как удалить въевшейся жир

Для глубокой и тщательной очистки используют уксус 6% в паре с изопропиловым спиртом.

Смешайте уксус с протирочным (изопропиловым) спиртом в пропорции 7:1 и добавьте к раствору несколько капель жидкого мыла.

Протрите поверхность полученной смесью, используя тряпку из микрофибры.

Теперь начисто протрите кухню тряпкой, смоченной в теплой воде.

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