УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

2 января 2022, 05:05
Прослушать новость
Остановить

Ингредиенты для них можно приобрести за копейки.

Как очистить кухню от жира / коллаж Главред

Жирные пятна можно без преувеличения назвать самыми распространенными и сложными. Для многих хозяек это сущий кошмар.

Главред собрал самые рабочие способы, чтобы с ними справится.

Лимонная кислота или лимон

Возьмите 15 г лимонной кислоты, пару капелек любого моющего средства и добавьте их в 1 литр теплой воды. Мягкую губку или ткань намочите в полученной смеси и тщательно потрите поверхность. Далее снова намочите поверхность и оставьте ее на полчаса, после чего вымойте поверхность теплой водичкой.

Можно поступить проще - порежьте свежий лимон на дольки и протрите самые жирные пятна цедрой с соком так, чтобы он стекал струйками вниз. Подождите не более 10 минут и мягким полотенцем, намоченным в теплой воде, протрите поверхность. Далее вытрите поверхность насухо бумажной салфеткой.

Как удалить въевшейся жир

Для глубокой и тщательной очистки используют уксус 6% в паре с изопропиловым спиртом.

  • Смешайте уксус с протирочным (изопропиловым) спиртом в пропорции 7:1 и добавьте к раствору несколько капель жидкого мыла.
  • Протрите поверхность полученной смесью, используя тряпку из микрофибры.
  • Теперь начисто протрите кухню тряпкой, смоченной в теплой воде.

Ранее мы рассказывали, как очистить ванну в домашних условиях.

Автор: Сергей Кущ
viber
жир лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьГороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочность Что может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученыхЧто может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученых Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетологаКакую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуАстролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачу Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуПриметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в беду
05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

04:35

Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

03:26

В Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

02:54

Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога

Реклама
02:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

02:02

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

01:55

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

01:04

Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

00:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

00:30

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

01 января, суббота
23:56

Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

23:21

Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

22:56

Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

22:39

В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавирусаВидео

22:20

В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

22:08

В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

21:41

На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

21:34

Трагедия на Закарпатье: в новогоднюю ночь трактор переехал мужчину

21:09

Россия резко обрубила транзит газа через Украину в СловакиюВидео

Реклама
21:00

В египетской Хургаде выпал снег с градомВидео

20:50

С нового года в Украине увеличился прожиточный минимум

20:43

В Польше петарда повредила глаз 25-летнему украинцу

20:09

В Казахстане люди радостно селфились на фоне пылающей новогодней елки

19:46

Умерла легендарная актриса Голливуда

19:39

Летальная оборона и военное сотрудничество: Украину ждет новая помощь от СШАВидео

19:24

День рождения Степана Бандеры: в Киеве состоялось факельное шествиеВидео

19:08

В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напиткиВидео

18:51

В жилом доме на Прикарпатье прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

18:38

Тина Кароль вышла в свет с 13-летним сыном: как сейчас выглядит юный Вениамин

18:23

Запуск СП-2 и остановка транзита газа: Украину предупредили об опасном сценарии из-за продажи добычиВидео

18:16

В Белом доме готовы наказать Кремль за Украину: в РФ заговорили о возможном срыве переговоров со США

17:50

На Буковине случилось смертельное ДТП

17:26

Сколько можно хранить открытую бутылку шампанского: ответ экспертовВидео

17:24

Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

17:20

Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:12

Угроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по МосквеВидео

17:06

Кабмин расширил список украинцев, которые подлежат вакцинации от COVID-19: кого ждут уколы

16:31

В Украине вступил в действие Закон о теробороне: в чем сутьВидео

16:21

Россия и Украина в 2022 году: почему не видно света в конце тоннелямнение

Реклама
16:12

Украинские порты теперь закрыты для российских кораблей: запрет вступил в силу

15:43

Выходные в Украине в 2022 году: сколько будет и перечень дат

15:35

SIM-карты по паспорту: в Украине с 1 января вступил в силу новый закон

15:30

Какие популярные продукты нельзя сочетать при питании - комментарий нутрициолога

15:16

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

15:09

Кто из украинцев может досрочно уйти на пенсию: чиновники дали ответ

14:54

"Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех

14:40

Гороскоп на 2022 год: от китайского до финансового – каким знакам повезет больше всего в Новый год 2022Видео

14:28

"Пырнул ножом в грудь": во Львове в новогоднюю ночь хозяин жестоко зарезал квартиранта

13:54

Карантин в Украине 1 января: вся страна оказалась в желтой зоне ограниченийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять