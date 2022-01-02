Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

Ингредиенты для них можно приобрести за копейки.
Жирные пятна можно без преувеличения назвать самыми распространенными и сложными. Для многих хозяек это сущий кошмар.
Главред собрал самые рабочие способы, чтобы с ними справится.
Лимонная кислота или лимон
Возьмите 15 г лимонной кислоты, пару капелек любого моющего средства и добавьте их в 1 литр теплой воды. Мягкую губку или ткань намочите в полученной смеси и тщательно потрите поверхность. Далее снова намочите поверхность и оставьте ее на полчаса, после чего вымойте поверхность теплой водичкой.
Можно поступить проще - порежьте свежий лимон на дольки и протрите самые жирные пятна цедрой с соком так, чтобы он стекал струйками вниз. Подождите не более 10 минут и мягким полотенцем, намоченным в теплой воде, протрите поверхность. Далее вытрите поверхность насухо бумажной салфеткой.
Как удалить въевшейся жир
Для глубокой и тщательной очистки используют уксус 6% в паре с изопропиловым спиртом.
- Смешайте уксус с протирочным (изопропиловым) спиртом в пропорции 7:1 и добавьте к раствору несколько капель жидкого мыла.
- Протрите поверхность полученной смесью, используя тряпку из микрофибры.
- Теперь начисто протрите кухню тряпкой, смоченной в теплой воде.
Ранее мы рассказывали, как очистить ванну в домашних условиях.