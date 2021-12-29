Как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях

Как и чем чистить кухонную вытяжку / коллаж Главред

Специалисты говорят, что вытяжку от жира и других загрязнений необходимо чистить хотя бы раз в несколько месяцев, но лучше всего это делать раз в несколько недель, чтобы не допустить сильного налета.

Главред нашел несколько способов, которые помогут очистить как легкие, так и сильные загрязнения.

Сода

Идеальный метод для тех, кто не любит бытовую химию. Взять лучше кальцинированную соду, она действует несколько эффективнее пищевой.

большую емкость наполняют водой и ставят на огонь;

пока вода греется, в нее понемногу добавляется сода (всего половину стакана на 10 л воды). Раствор постоянно размешивается;

когда раствор закипит, окунают фильтры и кипятят 30 минут;

если нет емкости, где бы фильтр поместился полностью, кипятят сначала одну часть сетки, потом переворачивают и повторяют процедуру;

после завершения вываривания жир легко снимается щеткой. Остается только промыть фильтр.

Метод лучше подходит для стальных решеток, так как алюминий при длительном контакте с содой может стать матовым.

Моющее средство для посуды

Если жир еще не успел въесться в отверстия на жировом фильтре и накрепко застыть, поможет обычное средство для мытья посуды, которое есть в каждом доме.

в емкость поместите жировые фильтры и нанесите на них средство для мытья посуды;

залейте горячую воду, чтобы фильтры полностью оказались под ней;

оставьте минут на 30-40;

достаньте фильтры и обработайте каждый металлической губкой или щеткой, стараясь избавиться от всего размягченного жира;

если с первого раза весь жир снять не удалось, повторите процедуру. Если и со второго раза жир не спешит расставаться с поверхностью фильтра, то следует переходить к более серьезным методам;

мыльные остатки тщательно смывают водой;

перед установкой обратно на вытяжку фильтры полностью высушивают;

алюминиевые решетки слишком долго в воде лучше не держать.

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