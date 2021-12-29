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Как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях

29 декабря 2021, 04:39
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Рабочие способы, которые не потребуют лишних затрат.

Как и чем чистить кухонную вытяжку / коллаж Главред

Специалисты говорят, что вытяжку от жира и других загрязнений необходимо чистить хотя бы раз в несколько месяцев, но лучше всего это делать раз в несколько недель, чтобы не допустить сильного налета.

Главред нашел несколько способов, которые помогут очистить как легкие, так и сильные загрязнения.

Сода

Идеальный метод для тех, кто не любит бытовую химию. Взять лучше кальцинированную соду, она действует несколько эффективнее пищевой.

  • большую емкость наполняют водой и ставят на огонь;
  • пока вода греется, в нее понемногу добавляется сода (всего половину стакана на 10 л воды). Раствор постоянно размешивается;
  • когда раствор закипит, окунают фильтры и кипятят 30 минут;
  • если нет емкости, где бы фильтр поместился полностью, кипятят сначала одну часть сетки, потом переворачивают и повторяют процедуру;
  • после завершения вываривания жир легко снимается щеткой. Остается только промыть фильтр.

Метод лучше подходит для стальных решеток, так как алюминий при длительном контакте с содой может стать матовым.

Моющее средство для посуды

Если жир еще не успел въесться в отверстия на жировом фильтре и накрепко застыть, поможет обычное средство для мытья посуды, которое есть в каждом доме.

  • в емкость поместите жировые фильтры и нанесите на них средство для мытья посуды;
  • залейте горячую воду, чтобы фильтры полностью оказались под ней;
  • оставьте минут на 30-40;
  • достаньте фильтры и обработайте каждый металлической губкой или щеткой, стараясь избавиться от всего размягченного жира;
  • если с первого раза весь жир снять не удалось, повторите процедуру. Если и со второго раза жир не спешит расставаться с поверхностью фильтра, то следует переходить к более серьезным методам;
  • мыльные остатки тщательно смывают водой;
  • перед установкой обратно на вытяжку фильтры полностью высушивают;
  • алюминиевые решетки слишком долго в воде лучше не держать.

Ранее мы рассказывали, как очистить ванну в домашних условиях.

Автор: Сергей Кущ
viber
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