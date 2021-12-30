Как использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных применений

Многие способы пригодятся в хозяйстве.
Наверное в доме каждого где-то на полке стоит бутылка с уксусом, но немногие знают, что его можно использовать в различных ситуациях.
Главред собрал 7 наиболее полезных лайфхаков с уксусом.
Поможет избавить собаку от блох
Добавьте немного яблочного уксуса в собачью миску с водой. Запах, который после этого будет исходить от кожи питомца, отпугнёт блох. Можно также ополаскивать собаку раствором уксуса. Это избавит её от блох и неприятного запаха.
Не даст замерзнуть окнам в машине
Сделайте раствор из трёх частей уксуса и одной части воды, протрите им стёкла.
Также с помощью уксуса можно удалить жирные пятна с замши.
Освежить увядшие овощи
Разведите столовую ложку уксуса в стакане воды и замочите овощи.
Избавиться от запаха в водостоках
Раз в неделю заливайте в сток чашку уксуса, а через 30 минут смывайте водой.
Сделать рис рассыпчатым
При варке добавьте чайную ложку уксуса в воду, когда она закипит
Очистить головку душа от налёта
Поместите её в кастрюлю с раствором из одной части уксуса и одной части воды, на медленном огне доведите до кипения и кипятите 5 минут.
Ранее мы рассказывали где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру.