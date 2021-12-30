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Как использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных применений

30 декабря 2021, 05:53
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Многие способы пригодятся в хозяйстве.

Как использовать уксус не по назначению / коллаж Главред

Наверное в доме каждого где-то на полке стоит бутылка с уксусом, но немногие знают, что его можно использовать в различных ситуациях.

Главред собрал 7 наиболее полезных лайфхаков с уксусом.

Поможет избавить собаку от блох

Добавьте немного яблочного уксуса в собачью миску с водой. Запах, который после этого будет исходить от кожи питомца, отпугнёт блох. Можно также ополаскивать собаку раствором уксуса. Это избавит её от блох и неприятного запаха.

Не даст замерзнуть окнам в машине

Сделайте раствор из трёх частей уксуса и одной части воды, протрите им стёкла.

Также с помощью уксуса можно удалить жирные пятна с замши.

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Освежить увядшие овощи

Разведите столовую ложку уксуса в стакане воды и замочите овощи.

Избавиться от запаха в водостоках

Раз в неделю заливайте в сток чашку уксуса, а через 30 минут смывайте водой.

Сделать рис рассыпчатым

При варке добавьте чайную ложку уксуса в воду, когда она закипит

Очистить головку душа от налёта

Поместите её в кастрюлю с раствором из одной части уксуса и одной части воды, на медленном огне доведите до кипения и кипятите 5 минут.

Ранее мы рассказывали где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру.

Автор: Сергей Кущ
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