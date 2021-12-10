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Как отмыть плиту от жира и нагара: 3 дешевых и легких способа

10 декабря 2021, 04:30
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Ваша плита за пол часа будет выглядеть как новая.

Как отмыть плиту с помощью подручных средств / коллаж Главред

Отмыть плиту от жира и других неприятных вещей - задание не из простых. Мало кто знает, но существуют методы, с помощью которых можно "победить" газовую или электрическую плитку в домашних условиях.

Как отмыть плиту в без профессиональных средств - поможет сода и вода

Отмыть плиту от жира можно даже с использованием подручных средств. Для этого насыпьте в миску полстакана обычной пищевой соды и разбавьте ее водой. Полученную массу обильно нанесите на загрязненную поверхность. Особое внимание нужно уделить области вокруг конфорок. Спустя 5-10 минут необходимо протереть плиту.

Как удалить застарелую грязь на плите

Если налет уже основательно въелся в поверхность, оставьте содовый раствор на более длительный срок – на 20-25 минут. Каким бы старым и твердым ни был нагар, он обязательно поддастся.

Как очистить плиту с помощью соды и уксуса

Для этого способа вам понадобиться столовый уксус (6% либо 9%). Аккуратно разбрызгайте его над поверхностью.

Читайте такжеПроще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытиемНе нужно, чтобы на ней были лужи – просто распределите жидкость губкой по всей площади. Особое внимание уделяйте зонам с обильными загрязнениями.

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Далее:

  • подсыпайте столовую соду. Она вступит в реакцию с уксусом – на поверхности появится пена;
  • когда реакция завершится, подождите еще пару минут;
  • хорошенько протрите плиту влажной губкой – нагар и жир легко удалятся.

Таким способом можно отмыть чугунную, газовую или электрическую плиту.

Как очистить решетки на плите

Самый простой метод - налейте воду в большую кастрюлю и нагрейте. Емкость должна быть такой, чтобы пруты поместить в нее, а вода полностью покрыла. Кипяток размягчит жировой налет, после чего избавиться от него будет в разы проще. Достаточно немного потереть прутья скребком. Если загрязнения незначительны, губка или салфетка довершат дело.

Ранее Главред узнал 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок.

Автор: Сергей Кущ
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