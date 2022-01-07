Как использовать лимонную кислоту не по назначению: 3 самых полезных лайфхака

Эти хитрости пригодятся каждому!
Лимонная кислота одинаково полезна для бытовой техники и консервирования, применяется в косметологии и строительстве, продлевает жизнь цветам и эффективно очищает серебро.
Главред собрал 3 самых популярных лайфхаков с лимонной кислотой.
Как очистить чайник от накипи
Налейте полный чайник воды, добавьте две столовые ложки лимонной кислоты. Кипятите раствор в течение десяти минут, затем оставьте в чайнике на полчаса. После этого залейте чайник чистой водой и опять доведите до кипения. Слейте эту воду – и можете снова пользоваться чайником!
Как помыть микроволновку
В глубокую миску для микроволновки налейте 200 мл воды и добавьте чайную ложку лимонной кислоты. Поставьте раствор в печь, включите ее на полную мощность на 15 минут.
Читайте такжеКак почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях: 2 простейших способаПосле этого протрите стенки микроволновки изнутри влажной тряпкой: грязь и жир легко отмоются.
Как удалить жир и нагар со сковороды
С этим отлично справится лимонная кислота. Возьмите 2 столовые ложки кислоты на 2 литра воды. Поместите в него сковороду и прокипятите 15 минут. Аккуратно снимите нагар с помощью деревянной лопатки.
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