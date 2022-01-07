Как использовать лимонную кислоту не по назначению: 3 самых полезных лайфхака

Где использовать лимонную кислоту / коллаж Главред

Лимонная кислота одинаково полезна для бытовой техники и консервирования, применяется в косметологии и строительстве, продлевает жизнь цветам и эффективно очищает серебро.

Главред собрал 3 самых популярных лайфхаков с лимонной кислотой.

Как очистить чайник от накипи

Налейте полный чайник воды, добавьте две столовые ложки лимонной кислоты. Кипятите раствор в течение десяти минут, затем оставьте в чайнике на полчаса. После этого залейте чайник чистой водой и опять доведите до кипения. Слейте эту воду – и можете снова пользоваться чайником!

Как помыть микроволновку

В глубокую миску для микроволновки налейте 200 мл воды и добавьте чайную ложку лимонной кислоты. Поставьте раствор в печь, включите ее на полную мощность на 15 минут.

Читайте такжеКак почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях: 2 простейших способаПосле этого протрите стенки микроволновки изнутри влажной тряпкой: грязь и жир легко отмоются.

Как удалить жир и нагар со сковороды

С этим отлично справится лимонная кислота. Возьмите 2 столовые ложки кислоты на 2 литра воды. Поместите в него сковороду и прокипятите 15 минут. Аккуратно снимите нагар с помощью деревянной лопатки.

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